사진제공=채널A

배우 최진혁이 '아기가 생겼어요' 첫 방송부터 오연서와 환상의 케미를 자랑했다.지난 17일 첫 방송 된 채널A 드라마 '아기가 생겼어요'에서 최진혁은 태한그룹의 후계자이자 태한주류 사장인 강두준 역을 맡았다. 극 중 강두준은 완벽한 외모와 일 처리 능력을 겸비한 인물. 최진혁은 중후한 목소리와 냉철한 카리스마를 보여주며 캐릭터에 설득력을 더했다.1, 2회 엔딩에서 보여준 최진혁의 파격적인 대사는 방송 직후 온라인을 뜨겁게 달궜다. 먼저 1회에서는 최진혁은 파티장에서의 악연을 넘어 산부인과에서 장희원(오연서 분)에게 멱살을 잡히는 충격적인 재회로 강렬한 인상을 남겼다. 특히 임신 사실을 마주한 순간 흐른 최진혁의 묵직한 내레이션 "그토록 찾던 그 여자에게 아기가 생겼다"는 방송 직후 온라인을 뜨겁게 달궜다.이어 2회 엔딩에서는 한 걸음 더 나아간 직진 행보를 보여줬다. 평소 비효율적인 결혼 대신 일에만 매진하던 냉철한 사장이 사랑과 아이 앞에 거침없이 직진하는 모습은 시청자들에게 설렘을 선사했다. 희원을 향해 "사랑. 그거 제대로 한번 해보자고"라고 말하며 확신에 찬 눈빛을 보내는 두준의 모습은 시청자들의 심박수를 끌어 올렸다.냉철한 후계자에서 사랑 앞에 거침없는 직진남으로 변모해 가는 강두준을 통해 인생 캐릭터 경신을 예고한 최진혁. 그가 앞으로 '아기가 생겼어요'에서 어떤 모습들을 보여줄지 관심이 쏠린다.'아기가 생겼어요'는 매주 토, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr