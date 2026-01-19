사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 홍윤화가 9개월 만에 40kg 감량에 성공했다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 코미디언 홍윤화의 ' 40kg 감량 목표' 다이어트 결과가 공개됐다.이날 홍윤화는 체중 측정하는 마지막 날까지 슬로우 조깅을 하며 만반의 준비를 했다. 그는 "걷고 뛰는 걸 생활화하려고 했다"고 밝혔다.러닝하던 시민의 "홍현희 파이팅, 살 잘 빼세요"라는 착각에 홍윤화는 "원래 저랑 신기루 언니랑 착각했는데, 살 빠진 뒤 홍현희랑 헷갈리더라. 헷갈리는 대상이 바뀌니까 좋더라"고 털어놨다. 신기루는 "너무 예뻐져서 질투 난다"고 투덜거려 폭소케 했다.홍윤화는 남편 김민기와 연애 8년, 결혼 7년 총 15년 동안 만나며 첫 인생 러닝에 도전했다고. 이제는 김민기 두 팔 안에 쏙 들어가는 홍윤화는 "일반인 XL 사이즈 입는다"면서 "요새 나 뼈가 나왔다. 주먹 뒤며 손등뼈가 보인다. 테이블 두들기면 똑똑똑 소리가 난다"고 과시해 웃음을 자아냈다.김민기는 홍윤화의 미모를 칭찬하며 "이제 턱선도 나온다. 미스코리아 대회 나가면 되겠다"고 말했다. 그러면서도 "치팅 없이 살을 빼니까 잠꼬대로 '먹어도 돼요?'라고 물어보더라"며 안타까워했다.홍윤화가 40kg 감량 성공 시 '10돈 금팔찌'를 사주기로 한 김민기는 "금 시세가 3주 전(87만원)보다 올랐다. 한 돈에 91만원 정도다. 팔찌 금값만 910만원"이라는 가게 사장의 말에 충격을 받았다.계측의 날, 홍윤화는 먼저 옷바디에 도전했다. 50일 전 단추를 잠그지도 못하던 그는 원피스를 찰떡 핏으로 소화하며 감탄을 자아냈다. 이어 체중계에 올랐고, 9개월만 40kg 감량에 성공했다.김숙은 "앞자리 8이 됐냐"고 물었고, 홍윤화는 "그렇다"고 답했다. 신기루는 "아이돌이나 해라"라며 투덜거려 배꼽을 쥐게 했다.홍윤화의 노력을 누구보다 곁에서 지켜본 김민기는 "고생했다"면서 10돈 금팔찌값 955만원을 일시불 결제했다. 금팔찌를 찬 홍윤화는 "감동이야"라면서 폭풍 오열해 감동을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr