사진=강나언 SNS

'환승연애2' 출신 인플루언서 박나언(27)이 미국 로스쿨에 합격했다.박나언은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "지난주, 오랫동안 준비하고 꿈꿔왔던 로스쿨에서 장학금 제안과 함께 합격 소식을 들었습니다"라며 합격 소식을 전했다.박나언은 "지금까지 '로스쿨 지망생'이라는 타이틀로 수년을 보내며 마땅한 결과를 보여드리지 못해 마음이 불편했다"면서 "완벽한 모습, 완성된 결과만을 보여줘야 한다는 강박에 사실 준비하고 있다는 말조차 꺼내기가 무서웠던 것 같다"고 그동안의 속내를 털어놨다.이어 박나언은 "마지막 면접에서 떨어지길 반복하고, 실패를 마주할 때마다 무력감을 느끼기도 했다"며 "'누군가 나를 비웃고 있진 않을까?' 하는 불안함에 나 자신을 잃어가는 것 같아 숨고 싶은 순간들도 많았다"고 덧붙였다.박나언은 현재 미국 로스쿨 중 한 곳의 소식을 먼저 받은 상태다. 지원한 다른 학교들의 결과도 기다리는 중이라 추가 합격 소식이 이어질 것으로 예상된다.앞서 박나언은 2023년 9월 라이브 방송을 중 "LEET 공부 누가 하냐", "지방 로스쿨 가면 반수하면 된다" 등의 발언으로 논란을 빚었다.한편 박나언은 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연했다. 당시 서울대학생 정현규의 전 연인으로 등장했다. 정현규는 최근 넷플릭스 예능 '데블스플랜2'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr