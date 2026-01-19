사진=텐아시아DB

'말자쇼'가 정규 편성 이후 처음으로 시청자들을 찾아간다.19일 방송하는 KBS2 '말자쇼'에서는 '소통왕 말자 할매' 김영희가 촌철살인의 입담으로 관객들의 고민 타파에 나선다. 앞서 김영희는 2021년 10살 연하 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 가정을 꾸렸다.이날 '말자 할매' 김영희는 1200여 명의 방청객 사이에서 다양한 고민 사연을 접수하고, 즉석에서 해결해 주며 시청자들의 막힌 속을 단번에 뚫어줄 예정이다. 연애부터 가족, 장래 희망 등 다채로운 고민이 모인 가운데, "44세 딸이 시집 안 가서 내가 가려고 한다"며 남자 친구 공개 구혼에 나선 60대 여성의 사연이 모두의 시선을 사로잡을 전망이다. 이 독특한 고민에 '말자 할매'는 어떤 이야기를 했을지 궁금증을 모은다."유명해지고 싶은데 방법을 잘 모르겠다"는 새로운 MC 인재도 등장한다. 그러자 김영희는 "'말자쇼' MC 갈아야 할 때가 됐다"며 'MC 인재'에게 '말자쇼' 진행을 맡겨본다. 과연 'MC 인재'의 진행 실력은 어떨지, 정범균은 자리를 지킬 수 있을지 관심이 집중된다.이날 객석에는 반가운 얼굴 양치승 관장이 함께한다. 양치승은 '말자쇼'의 정규 편성을 응원할 뿐만 아니라 사람에게 상처받았던 경험을 솔직하게 풀어내며 모두의 공감대를 자극할 예정이다.'말자쇼'는 19일 월요일 오후 10시 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr