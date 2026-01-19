사진=소연 SNS

그룹 티아라 멤버로 활동했던 소연이 두바이에서의 근황을 전했다.소연은 지난 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "만드니까 질리네 이거"라는 짧은 문장과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 소연이 현재 한국에서 품절 대란을 일으키고 있는 두바이 쫀득 쿠키를 직접 만들고 있는 모습. 특히 현재 두바이에 거주하고 있음에도 직접 만들어 먹어 눈길을 끌었다.한편 소연은 2022년, 9세 연하의 축구 국가대표 선수 조유민과 3년간의 열애 끝에 혼인신고를 올리고 법적 부부가 됐다. 두 사람 사이 자녀는 없다.조유민은 2024년부터 아랍에미리트(UAE) 샤르자FC로 이적하면서 소연과 함께 두바이로 이주했다. 조유민이 이적 당시 샤르자에서 지불한 이적료는 약 15억원이었으며, 이적 후 현재 조유민의 연봉은 20억원까지 뛰었을 것으로 추정된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr