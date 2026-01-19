사진=MBC '전지점 참견 시점' 방송 장면 캡처

사진=MBC '전지점 참견 시점' 방송 장면 캡처

싱어송라이터 로이킴이 '전지적 참견 시점'에서 특유의 솔직한 입담과 자연스러운 개그감을 발휘했다.로이킴(본명 김상우)은 17일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 일상 속 다채로운 모습을 공개하며 시청자들의 공감을 이끌었다. 가수로 활동하며 오랜 시간 호흡을 맞춰온 스타일리스트와의 나들이부터 해병대 시절 인연들과의 만남까지, 무대 밖 로이킴의 인간적인 매력들이 자연스럽게 드러났다.이날 공개된 로이킴의 집은 아기자기한 오브제로 꾸며진 따뜻한 공간으로, 여유로운 겨울 일상을 고스란히 담아냈다. "본가에서 키우다가 간만에 데려왔다"며 반려견을 소개하는가 하면, 앞머리를 올리는 헤어 애착밴드와 집안 곳곳에 배치된 손거울로 외모를 체크하는 모습이 공개돼 스튜디오에 웃음을 안겼다.서울 콘서트를 성황리에 마친 뒤 부산 공연을 앞두고 의상을 수정하는 과정도 눈길을 끌었다. 스타일리스트는 "회차마다 4벌씩, 모두 다른 의상을 준비했다"며 공을 들인 과정을 설명했고, 로이킴은 변화하는 스타일에 대한 기대감을 드러냈다. 이어 사주 상담에 나선 그는 "사주보는 걸 좋아하지 않는다"면서도 "좋은 이야기를 들으면 살아갈 힘이 생기지 않냐"며 솔직한 속내를 털어놨다.사주가는 로이킴의 향후 운에 대해 "2026년에 최고의 인기운이 들어온다"며 "여러 방면에서 활동을 넓혀보는 것도 좋다"고 조언했고, 로이킴은 "제의가 오면 다 해봐야겠다"며 유쾌하게 받아쳤다. 스타일리스트와의 향후 인연에 대해서는 "로이킴 씨가 꽃 사주, 스타일리스트가 태양 사주다. 둘이 부부 궁합이다. 메인 궁합을 만나면 주변 인맥이 사라진다"는 해석을 내놔 웃음을 자아냈다.방송 말미에는 로이킴의 인간적인 면모가 더욱 드러났다. 그는 해병대 선임·후임들과 한 식당에 모여 식사하며 일상의 인간관계를 소개했다. 군 시절 에피소드를 나누던 중 "악플을 보면 화가 난다"는 동료들의 말에 고마움을 전하며, "너희가 있어서 든든하다. 난 노래만 하면 된다"는 진심 어린 고백으로 뭉클함을 안겼다. 이어 즉석에서 '그때로 돌아가'를 부르며 따뜻한 여운을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr