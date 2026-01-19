사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 피오가 데뷔 전 성형 권유 받은 사실을 고백했다.19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '하트맨'의 배우 권상우, 문채원, 피오가 출연했다.이날 신동엽은 문채원을 보고 "더 예뻐졌다. 뭐 한 거냐"고 물으며 "나중에 말해달라"고 말했다. 피오는 "얼마 전 누나가 독감 걸렸다. 예쁜데 아프면 더 예뻐지잖냐"고 대신 해명했다.문채원은 "권상우가 처음 좋아한 남자 배우"라고 밝히며 "'천국의 계단' 보고 빠졌다. 선화예고 미술 전공할 때 선배님 얼굴도 그린 적 있다"고 고백했다.권상우는 문채원과의 첫 만남을 회상하며 "그때 숍을 다녔는데, 문채원이 오니까 손님들 시선이 모두 한곳으로 쏠렸다"고 말했다.그러면서 "내 매니저가 김원준, 류시원 담당을 했었는데, 과거 류시원이 헤어를 본인이 했다고 하더라. 나도 '천국의 계단' 때 내가 헤메 했는데, 후회한다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.권상우는 문채원과의 작품 속 케미에 대해 "키스신이 역대급이다. 키스신 너무 많아서 여배우로서 부담스러워하면 어떡하지 감독과 걱정했는데, 채원 씨가 재밌게 잘했다. '됐다'고 생각했다"고 전했다.피오는 권상우와의 인연에 대해 "사실 블락비 데뷔 전 외모가 좀 떨어지는 멤버를 데리고 회사에서 성형외과를 간 적 있다. 나는 외모에 자신 있었고 사랑했는데, 견적 낸 의사가 '코, 눈 수술 조금 하면 권상우 만들어줄 수 있다'고 하더라"고 밝혀 폭소케 했다."20년 후 권상우 동생 역할로 섭외받아 신기했다"는 피오는 "권상우 선배님이 그때는 더 반짝였잖냐. (성형) 고민 많이 했다"고 털어놨다. 권상우는 "피오 지금 얼굴 예쁘다"며 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr