에스파 카리나의 역대급 미모가 빛을 발한다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 명품 브랜드명이 담긴 해시태그와 함께 "의상 활용점수 10/10"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 카리나는 우드 톤의 공간에서 블랙 원피스와 블루 셔츠를 레이어드한 스타일로 거울 셀카를 남기고 있다. 단정하게 올린 헤어와 미니멀한 귀걸이가 얼굴선을 또렷하게 살리며, 절제된 메이크업이 전체적인 분위기를 정제되게 완성한다.이어진 사진에서는 화이트 플라워 앞에서 측면 라인을 강조한 컷, 차량 안에서 간단한 간식을 먹는 자연스러운 순간, 그리고 공간 한가운데서 스커트를 펼치며 웃는 전신 컷까지 담겨 의상 활용이라는 표현에 설득력을 더한다. 일상과 무대의 경계를 자연스럽게 넘나드는 표정과 포즈가 시선을 끈다.팬들은 "세상 이쁘도다", "늘 응원합니다", "너무 이쁘셔요", "화이팅", "얼굴 활용점수 10/10", "너어어어무 예뻐" 등의 반응을 보였다.카리나는 에스파 활동을 통해 국내외 무대에서 활약을 이어가고 있으며, 음악 활동은 물론 화보와 콘텐츠를 통해 다양한 스타일을 선보이며 존재감을 확장하고 있다.한편 카리나와 같은 그룹 멤버 윈터는 최근 정국과 열애설에 휘말렸다. 양측 모두 열애설과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr