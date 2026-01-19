사진=유튜브 '짠한형 신동엽'ㅁ

'짠한형' 권상우가 발음 논란에 직접 입을 열었다.19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '하트맨'의 배우 권상우, 문채원, 피오가 출연했다.이날 권상우는 "전에 '짠한형' 촬영할 때 미국에서 가족들이 와 있었는데, 이번에도 12일 동안 가족들이 와 있다. 아내(손태영)가 오면 '짠한형' 촬영하는 것 같다. 전에도 촬영 후 거실에서 잤는데, 오늘도 거실에서 자라고 하더라"고 말해 눈길을 끌었다.피오는 "전화번호 교환하다가 봤는데, 형수님 번호가 '내 사랑 손태영'이라고 저장되어 있다"며 놀라워했다. 권상우는 손태영을 향한 애정을 공개적으로 드러내며 '애처가' 면모를 보였다.아내와 두 아이를 미국에 보내고 기러기 아빠 생활 중인 권상우에 대해 문채원은 "회식 자리하면 '난 집에 혼자 너무 오래 있어서, 나와서 대화하니까 너무 좋다'고 했다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.과거 '짠한형'에 출연한 이병헌은 권상우의 골프 실력을 놀리며 "슬라이스가 나서 부메랑처럼 돌아오더라. '사랑은 돌아오는 거야!'라고 외쳐 웃음을 선사한 바 있다. 권상우는 "지금은 제가 더 골프를 잘 친다. 패션 센스도 병헌 형보다 내가 더 낫다"고 자부했다.권상우가 몸을 아끼지 않고 영화 '하트맨'을 홍보하자, 신동엽은 "상우야, 구걸하지마. 너무 많이 했다"고 조언해 폭소케 했다.권상우는 "은퇴 전까지 액션, 멜로, 코미디 한 작품씩 더 하고 싶었다"면서 "이제는 나이가 들어서 멜로 작품이 많이 안 들어온다"고 털어놨다.한편, 권상우는 'th' 발음에 대해 "나 혀 XX 길다. 사람들 편견 있는 것 같다. 내 발음이 부정확하다고 생각 안 한다. 솔직히 '띨땅님(실장님)' 같은 발임이 어딨냐"며 혀 길이를 증명했다.그러면서도 "'따랑은 돌아오는 거야' 같은 밈이 있는 게 나의 생명력이라 생각한다"며 대인배 면모를 드러냈다. 피오는 "연기할 때는 발음이 정확한데, 노래하면 th가 되더라"고 놀려 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr