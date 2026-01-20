사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 류시원이 수학 강사로 유명한 아내를 공개하며 애정을 드러냈다.19일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 배우 류시원이 방송 최초로 19세 연하 아내 이아영 씨를 공개했다.이날 류시원은 "곧 결혼 6주년이다. 자연스럽게 아내를 방송에서 공개하게 됐다"고 밝혔다. 아내 이아영의 첫 등장에 VCR를 보던 황보라, 정이랑 등은 "수학 선생님? 저렇게 예쁜데 공부까지 잘하냐. 그것도 수학을. 다 가졌네"라고 부러워해 웃음을 안겼다.류시원은 방송이 낯선 아내를 위해 특급 내조를 펼쳤다. 손을 꼭 잡고 걷고, 차까지 에스코트하며, 벗은 코트를 받아주고, 더 예쁘게 카메라에 담길 수 있도록 자리까지 바꿨다.류시원-이아영 부부는 연애 스토리를 공개했다. 이아영은 류시원이 연애 시절 꽃은 물론 손 편지까지 선물했다고 자랑했다. 류시원은 "아내 이미지가 깨끗하고 청순한 느낌이라 흰 장미 100송이를 선물했다"고 이야기했다."이상형 의미 없다고 생각했다"는 류시원은 "옛날 이상형이 '여성스러운 스타일'인데, 아내가 여자여자 느낌"이라며 지인 만남에서 우연히 만나, 드물게 먼저 연락처를 물어봤다고 설명했다.25살 이아영과 오빠, 동생 사이로 지내던 44살 류시원은 고민 끝에 19살 나이 차를 극복하고 연인으로 발전했지만, 이혼 경험으로 또 한 번의 실패가 두려워 "난 결혼 생각이 없다"고 선을 그었다고.결혼에 긍정적이던 이아영은 결국 이별을 고했고, 3년간 안부 정도 주고 받았다. 이아영은 "끝이 있는 연애니까, 정들기 전에 끝나는 게 맞다고 생각했다"고 털어놨다.이별 3년 만에 류시원은 이아영에게 '생일 축하' 메시지를 보내며 "밥 한번 먹자"고 만남을 제안했고, 다시 만난 자리에서 "다시 만나자"고 고백했다.류시원은 "아내를 보는데 '내가 옛날에 좋아할 만했네. 여전히 예쁘네' 싶었다. 이 친구를 놓치면 평생 후회할 것 같았다"고 회상했다.당시 상황에 대해 이아영은 "주 6일 학원 강의가 있어서 연애하고 싶어도 마음의 여유가 없었다. 류시원은 한 번 만나봤으니 부담이 덜했다"고 전했다.이후 기사 등으로 류시원을 파악한 장모님의 반대가 있었지만, 이아영이 설득하고, 류시원이 진심을 보여 결혼 허락을 받았다.류시원은 "집안에서도 틈나면 손잡고 걸어 다닌다. 잘 때까지 손을 잡고, 서로의 암호로 사랑을 나눈다"고 자랑해 부러움을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr