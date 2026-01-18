사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 김준수가 동방신기 탈퇴 후 수익 100배가 됐다고 인정했다.18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 가수 김준수가 스페셜 MC로 출연했다.이날 김준수 등장에 서장훈과 신동엽은 "내후년 스케줄까지 꽉 찾다고 들었다. 뮤지컬하면서 수익 100배 올랐다는데"라며 궁금증을 드러냈다. 이에 민망한 웃음을 짓던 김준수는 "뮤지컬을 했다기 보다는.."이라며 말을 아꼈다.앞서 김준수는 그룹 동방신기 탈퇴 후 "뮤지컬을 시작해 수익 100배가 올랐지만, 방송 출연이 없으니 측은하게 보더라. 내 존재 이유를 증명하려고 슈퍼카 15대, 사치품 등을 산 적이 있다"고 밝힌 바 있다."팬들 사이에서 애교로 유명하더라"는 질문에 김준수는 "팬분들 앞에서만 한다. 콘서트 같은 곳에서 원하니까, 날 사랑해 주는 분들만 계셔서 하는 거다. 외부에서는 잘 안 한다"고 털어놨다.이에 신동엽은 어머니들을 보며 "다들 사랑하죠?"라며 애교를 요청했고, 김준수는 "아들의 마음으로"라며 천사시아 포즈로 귀여움을 발산했다.어느덧 불혹을 맞이한 김준수는 "나이 실감할 때가 있냐"는 질문에 "몸, 체력적인 변화는 모르겠지만, 내 나이를 말했을 때 주위 반응을 보고 느낀다"고 밝혔다. 이어 "뮤지컬할 때 형이나 누나밖에 없었는데, 이제는 어린 동생이 많아졌다"고 고백했다.최근 '비틀쥬스'로 코미디 뮤지컬에 첫 도전한 김준수는 "팀 버튼 감독 영화 원작의 블랙 코미디다. 원래 카리스마 있는 역할로, 죽거나 죽이는 새드엔딩 작품을 많이 했는데, 웃기려고 작정한 코믹극에는 첫 도전이다. 3월 중순까지 한다"며 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr