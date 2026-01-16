제니, 또 실내 흡연인가 했더니 30살 생일 파티…초 입에 물고 '후'

사진=제니 SNS 캡처

블랙핑크 제니가 30번째 생일을 맞았다. 앞서 실내 흡연 논란이 있었던 제니가 생일 촛불을 붙이는 모습이 흡연을 연상시키면서, 네티즌들 사이에 갑론을박이 일고 있다.16일 자신의 SNS에 "thirtyyyyyy"라는 글과 함께 짧은 영상을 게시했다.영상 속 서른 살 생일을 맞은 제니는 '30'이라는 숫자 초가 꽂힌 캐릭터 모양 케이크를 들고 있다. 블랙 톱 미니 드레스를 입은 제니에게 주변에서는 선글라스를 씌워주고 초를 입에 물려준다. 이어 제니가 입에 물고 있는 초에 불을 붙여주기도 한다. 제니는 잠시 뒤 불이 붙은 초를 케이크에 꽂고 촛불을 '후' 불어서 끈다. 생일 파티에 신이 난 제니는 크게 미소 짓는다.제니 팬들은 "생일 축하해요", "Happy Birthday" 등 댓글을 달며 생일을 축하했다. 하지만 한편에서는 제니의 모습이 흡연을 연상시킨다는 의견도 나온다. 제니는 2024년 이탈리아 카프섬에서 촬영 당시, 실내에서 전자담배를 피우던 중 스태프의 얼굴에 바로 연기를 내뿜는 모습이 포착돼 대중에게 지적 받은 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr