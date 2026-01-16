이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

가수 박일준이 3살 때 생모에게 버림받은 사연을 밝혔다.15일 밤 MBN ‘특종세상’에는 1970년대 윤수일, 인순이와 함께 1세대 혼혈 가수로 인기를 끌었던 가수 박일준이 출연해 근황을 전했다.이날 방송에서 박일준은 "친어머니가 나를 보육원에 3살 때 버리고 갔다. 그때만 해도 이름이 없이 '개똥이'라고 불렸다고 들었다"고 회상하며 어린 시절 상처를 고백했다.이어 박일준은 "생후 100일이 지나면서 내가 흑인 아버지를 닮아가면서 따가운 시선을 받았던 어머니는 동네를 떠났다"고 전했다.출생의 비밀을 알게 된 건 15살 때였다고. 박일준은 "중학교 2학년 때 맨날 기타만 치고, 공부도 안 하고 하도 속을 썩이니 우리 어머니가 '나는 네 친어머니가 아니다'라고 하시더라"라며 "그 얘기를 듣고 더 삐딱하게 됐다"고 떠올렸다.박일준은 결국 성공했지만 친자식처럼 키워준 양부모에게 보답할 길이 없었다. 양부모가 연탄 가스 중독 사고로 일찍 세상을 떠났던 것. 박일준은 "외로움이라는 건 이루 말할 수가 없었다. 뒷배경도 없고 낳아준 부모가 어딨고, 아버지는 어딨나. 노래도 안 됐다"고 떠올려 안타까움을 자아냈다.현재 박일준에게 남은 가족은 딸과 아들뿐. 10년 전 이혼하고 아이들을 홀로 키우고 있는 그는 "어린 시절 외로움이 있었기에 지금 가족이 더욱 소중하다"며 가족에 대한 애정을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr