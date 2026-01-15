사진=KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'

KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'에서 황동주가 이혼한 전 아내 박은혜와 딸 하승리의 행복을 두고 깊은 고민에 빠졌다.지난 14일 방송된 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'(연출 서용수, 극본 김홍주)에서는 강민보(황동주 분)가 딸을 걱정하는 아빠의 면모를 보여줬다.딸의 남자친구 이강세(현우 분)를 찾아간 강민보가 딸 마리(하승리 분)를 향한 그의 진심과 결혼까지 생각하고 있는 것인지를 물어보며 돌직구를 던졌다. 그는 "늘 궁금했어. 부담 주는 것 같아서 지켜만 봤는데, 아버지가 돼서 묻는 게 당연한 것 아닌가"라고 강하게 나갔다. 이에 이강세는 "제가 형 동생인 게 문제가 되냐. 아까 형 보고 놀라시는 것 같아서"라며 의아해했다. 강민보는 "이 교수님이야 늘 뵙던 분인데, 둘이 형제라고 하니까 놀란 거지. 문제될 게 뭐가 있을까"라고 부인했다. 이어 "난 다 필요 없고, 우리 마리가 자네를 좋아하니까, 마리하고 자네가 잘되길 바란다. 그뿐이다"라고 마리를 향한 아빠의 진심을 전했다.이윽고 강민보는 전 아내인 주시라(박은혜 분)와 사이가 가까워지고 있는 이풍주(류진 분)를 찾아가 진솔한 대화를 시작했다. 강민보는 "시라하고 잘 지내는 모습을 보게 돼서 마음 한편이 씁쓸하기도 하고, 이 교수님이라면 안심이 되기도 하고. 이런 게 보호자 마음인 건지"라면서 복잡한 심경을 내비쳤다. 특히 주시라가 마리에게 품은 애틋한 모정을 설명하며 "한 가지만 약속해 달라. 난 시라와 마리, 둘 다 행복했으면 좋겠다. 제가 바라는 건 그것뿐이다"라고 당부해 뭉클함을 자아냈다.주시라의 엄마인 윤순애(금보라 분)와 마주친 강민보는 다시 주시라와 마리 중 한 사람을 선택해야 한다면 누구를 택할 것인지에 대해 화두를 던졌다. 그러자 윤순애는 "굳이 택한다면야 손녀보다는 딸이다. 손녀는 내리사랑이라고 이쁜 게 다지만, 자식은 다르지...죽을 때까지 애물단지가 자식"이라고 선언하며 자리를 떠났다. 홀로 남겨진 강민보는 "저도 그럴 것 같다. 둘 중 한 사람을 택해야 한다면, 마리다"라는 의미심장한 혼잣말을 남기며, 아버지이자 한 여자를 사랑했던 남자의 애달픈 심정을 전해 안타까움을 더했다.'마리와 별난 아빠들'은 매주 평일 월요일부터 금요일까지 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr