김태호PD, 시청자 원성 불거졌다…파격적 라인업 공개 후 엇갈린 시선 [TEN스타필드]

/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=넷플릭스

/ 사진=넷플릭스

김태호 PD가 수장으로 있는 제작사 TEO의 신작 넷플릭스 예능 '데스게임'이 출연진 라인업을 공개한 후 시청자들 사이에서 갑론을박이 이어지고 있다. 예상치 못한 인물들의 대거 합류에 대한 기대감과 동시에 우려의 목소리가 함께 제기되고 있다.'데스게임'은 오직 한 번의 1대1 게임으로 승패가 갈리는 신개념 두뇌 서바이벌이다. 기존 두뇌 서바이벌에서 주요 재미 요소로 작용해 온 정치와 연합을 과감히 배제하고, 매주 펼쳐지는 1대1 데스매치로 극강의 도파민을 선사할 예정이라는 게 제작사 측 설명이다.앞서 브레인형 출연자들이 공개되며 두뇌 서바이벌 마니아층의 기대감도 함께 커졌다. 프로 바둑기사 이세돌을 비롯해 전 프로게이머이자 '더 지니어스' 초대 우승자인 홍진호, '피의 게임' 시리즈에서 존재감을 드러낸 IQ 156의 멘사 회원 유리사, 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데스룸'을 통해 인상을 남긴 세븐하이까지 합류 소식이 전해지면서다.이들이 이미 여러 서바이벌 프로그램을 통해 전략적 사고와 문제 해결 능력을 보여준 인물들이라는 점에서, 두뇌 서바이벌이라는 장르와 잘 어울리는 캐스팅이라는 평가가 뒤따랐다.그러나 이후 공개된 추가 출연진을 두고 분위기는 조금 달라졌다. 여행 유튜버 빠니보틀을 비롯해 배우 박성웅, 펭수, 나폴리 맛피아 등이 합류한다는 소식이 전해지자 시청자들 사이에서는 우려 섞인 반응이 잇따랐다. 온라인 커뮤니티에는 "웬 나폴리 맛피아냐", "펭수가 무슨 두뇌 서바이벌에 나오냐"는 등의 반응이 이어지며 출연진 구성에 대한 의문이 불거졌다.두뇌 서바이벌이라는 장르 특성상 관련 스펙을 가진 출연진에 대한 시청자들의 기대치도 높은 편이다. 단순한 예능 감각보다 게임을 얼마나 빠르게 이해하고 전략적으로 풀어갈 수 있는지가 중요하기 때문이다. 빠니보틀, 박성웅, 펭수, 나폴리 맛피아 모두 각자의 분야에서는 이미 존재감을 보여온 인물들이지만 두뇌 서바이벌이라는 경쟁 구도 안에서 어떤 모습을 보여줄지는 미지수. 물론 이들이 활약할 가능성을 배제할 수는 없지만 실제 경쟁력을 입증하기 전까지는 우려의 시선이 앞서는 분위기다.여기에 장동민의 참여 방식 역시 팬들에게 아쉬움을 남겼다. '더 지니어스', '피의 게임' 등에서 우승을 차지하며 두뇌 서바이벌을 대표하는 인물로 꼽혀온 장동민이 플레이어가 아닌 해설자로 출연한다는 사실이 알려지면서 기대와 함께 아쉬움을 자아냈다.반면, 일각에서는 이번 파격적인 라인업이 오히려 프로그램에 신선함을 불어넣고 예측 불가능한 재미를 선사할 수 있다는 긍정적인 시선도 존재한다. 예상치 못한 인물들이 게임에서 활약하며 색다른 변수를 만들어내거나, 대중적 인지도가 높은 인물들의 합류로 두뇌 서바이벌 장르에 익숙하지 않던 새로운 시청층을 유입할 수 있다는 의견이다. 장동민의 해설 참여 역시 베테랑 플레이어의 시각으로 게임의 흐름을 심층적으로 분석해 시청자들이 게임의 구조와 전략을 보다 깊이 있게 이해할 수 있을 것이라는 견해도 나온다.김태호 PD가 신구 출연진의 조합과 장동민의 해설을 어떻게 풀어내느냐에 따라, 기존 두뇌 서바이벌과는 다른 색깔의 예능으로 자리 잡을 가능성도 있다. 오는 28일 첫 공개를 앞두고 관심이 모이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr