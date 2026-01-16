사진=매니지먼트 시선

사진=매니지먼트 시선

사진=매니지먼트 시선

박예진과 2015년 결혼한 1970년생 배우 박희순이 격이 다른 연기로 극의 무게감을 책임지고 있다.박희순은 MBC 금토 드라마 '판사 이한영'에서 서울중앙지법 형사수석부장판사 '강신진’ 역으로 분해 보이지 않는 권력의 정점에 선 인물을 날카롭게 그려내고 있다.그는 극 초반 법정 방청석과 회의 석상에서 사건을 지켜보며 판결의 과정을 만들어냈다. 그는 판사를 하나의 말처럼 배치, 직접 나서지 않고도 사법부의 흐름을 재편하며 시선을 사로잡았다. 특히 박희순은 흔들림 없는 표정으로 '권력의 그림자’가 지닌 가장 현실적인 공포를 설득력 있게 완성했다.그런가 하면 박희순은 이한영(지성 분)을 대하는 모습을 통해 강신진의 본색을 드러냈다. 그는 견제와 기대가 교차하는 묘한 긴장감을 눈빛 하나로 형성하는가 하면 정확한 딕션과 낮고 안정적인 톤으로 인물 간의 권력관계를 디테일하게 표현하며 극의 몰입도를 끌어올렸다.이처럼 박희순은 사법부를 조종하는 권력의 중심축 '강신진’을 현실감 있게 연기하며 드라마 초반부터 서늘한 긴장감을 더하고 있다. 앞으로 강신진이 어떤 선택으로 판을 뒤흔들게 될지, 박희순이 완성해 갈 냉혹한 권력자의 서사에 관심이 집중된다.박희순을 비롯해 지성, 원진아 등이 출연하는 '판사 이한영’은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr