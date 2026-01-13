사진=진아름 SNS

배우 남궁민의 아내이자 모델 진아름이 남다른 다리 길이를 뽐냈다.진아름은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "1월도 건강하고 즐겁게!!🧚🏼‍♀️👯‍♀️😎"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 진아름이 자신의 일상을 부지런히 기록한 모습. 특히 첫 번째 사진에서 올블랙 룩을 착용한 진아름은 끝도 없이 내려가는 길쭉한 다리 길이를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 2008년 모델로 데뷔한 진아름은 11살 연상의 46세 남궁민과 7년 열애 끝에 2022년 10월 결혼했다. 진아름은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에서 모델 출신들이 모여 있는 FC 구척장신에서 활동한 적 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr