윤세아, 48세에도 20대 같은 동안 비주얼 화제
인스타그램 뽀글이 단발 변신 모습 공개
현재 JTBC '러브미' 출연 중
인스타그램 뽀글이 단발 변신 모습 공개
현재 JTBC '러브미' 출연 중
배우 윤세아가 뽀글이 단발 헤어스타일로 변신한 근황을 공개해 20대 같은 동안 비주얼로 화제를 모으고 있다.
최근 윤세아는▾ 자신의 인스타그램에 하트 이모지와 "윤뽀그리야와 나. 그저 사랑!"이라는 멘트와 함께 사진을 게시했다.
공개된 사진 속 윤세아는 밝은 톤의 실내 공간에서 반려견을 품에 안고 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있고 짧게 웨이브가 들어간 단발 헤어스타일과 자연스러운 메이크업이 어우러져 편안한 분위기를 만든다. 검은색 바탕에 흰 별 패턴이 들어간 니트를 입은 채 한 손으로 갈색 푸들 반려견을 감싸 안고 있으며, 반려견 역시 카메라를 정면으로 바라보며 함께 프레임에 담겨 따뜻한 교감을 전한다.
이를 본 팬들은 "요 헤어스타일도 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "넘 예뻐여" "화이팅" "언니 없으면 못 살 것 같아요" "언니 더 예뻐지신거 같아요" 등의 댓글을 달았다.
한편 윤세아는 1978년생으로 JTBC 드라마 '러브미'에서 낭만 관광 가이드 진자영 역으로 시청자들을 만나고 있다. 작품은 가족 구성원들이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 담는다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
관련 주제: 윤세아, 동안, 헤어스타일, 인스타그램, 러브미
최근 윤세아는▾ 자신의 인스타그램에 하트 이모지와 "윤뽀그리야와 나. 그저 사랑!"이라는 멘트와 함께 사진을 게시했다.
공개된 사진 속 윤세아는 밝은 톤의 실내 공간에서 반려견을 품에 안고 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있고 짧게 웨이브가 들어간 단발 헤어스타일과 자연스러운 메이크업이 어우러져 편안한 분위기를 만든다. 검은색 바탕에 흰 별 패턴이 들어간 니트를 입은 채 한 손으로 갈색 푸들 반려견을 감싸 안고 있으며, 반려견 역시 카메라를 정면으로 바라보며 함께 프레임에 담겨 따뜻한 교감을 전한다.
이를 본 팬들은 "요 헤어스타일도 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "넘 예뻐여" "화이팅" "언니 없으면 못 살 것 같아요" "언니 더 예뻐지신거 같아요" 등의 댓글을 달았다.
한편 윤세아는 1978년생으로 JTBC 드라마 '러브미'에서 낭만 관광 가이드 진자영 역으로 시청자들을 만나고 있다. 작품은 가족 구성원들이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 담는다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
관련 주제: 윤세아, 동안, 헤어스타일, 인스타그램, 러브미
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