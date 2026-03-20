윤세아, 48세에도 20대 같은 동안 비주얼 화제

인스타그램 뽀글이 단발 변신 모습 공개

현재 JTBC '러브미' 출연 중

배우 윤세아가 단발펌 비주얼을 뽐내고 있다. 사진 = 윤세아 인스타그램

배우 윤세아가 뽀글이 단발 헤어스타일로 변신한 근황을 공개해 20대 같은 동안 비주얼로 화제를 모으고 있다.최근 윤세아는▾ 자신의 인스타그램에 하트 이모지와 "윤뽀그리야와 나. 그저 사랑!"이라는 멘트와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 윤세아는 밝은 톤의 실내 공간에서 반려견을 품에 안고 카메라를 바라보며 부드러운 미소를 짓고 있고 짧게 웨이브가 들어간 단발 헤어스타일과 자연스러운 메이크업이 어우러져 편안한 분위기를 만든다. 검은색 바탕에 흰 별 패턴이 들어간 니트를 입은 채 한 손으로 갈색 푸들 반려견을 감싸 안고 있으며, 반려견 역시 카메라를 정면으로 바라보며 함께 프레임에 담겨 따뜻한 교감을 전한다.이를 본 팬들은 "요 헤어스타일도 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "넘 예뻐여" "화이팅" "언니 없으면 못 살 것 같아요" "언니 더 예뻐지신거 같아요" 등의 댓글을 달았다.한편 윤세아는 1978년생으로 JTBC 드라마 '러브미'에서 낭만 관광 가이드 진자영 역으로 시청자들을 만나고 있다. 작품은 가족 구성원들이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 담는다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr관련 주제: 윤세아, 동안, 헤어스타일, 인스타그램, 러브미