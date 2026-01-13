박재범, 롱샷/ 사진=텐아시아 DB, 모어비전 제공

'박재범 1호' 보이그룹 롱샷이 가요계에 정식으로 첫발을 내디뎠다.롱샷(LNGSHOT·오율, 률, 우진, 루이)이 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 데뷔 앨범 'SHOT CALLERS' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.롱샷은 가수 겸 프로듀서 박재범이 제작한 첫 보이그룹이다. OHYUL(오율), RYUL(률), WOOJIN(우진), LOUIS(루이) 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다. 박재범 대표가 여러 후보 가운데 직접 택한 이름이다. 우진은 "처음에는 한국에서 자주 쓰는 표현이 아니라 낯설었는데, 이제는 이 표현이 아니면 우리 팀을 대체할 만한 표현이 없다고 생각한다"고 말했다.MMA 무대에 오르는 등 프리 데뷔 활동을 펼쳐온 롱샷은 이날 쇼케이스를 통해 정식으로 첫걸음을 내디딘다. 우진은 "6년 동안 연습생을 했다. 처음으로 쇼케이스를 하니까 이제 진짜 연예인이 된 것 같아서 신기하다"고 소감을 밝혔다. 오율 또한 "박재범 대표, 그리고 멋있는 멤버들과 데뷔할 수 있어 감사하다"고 말했다. 그는 "박재범 대표 덕분에 많은 기회를 얻고 좋은 환경에서 연습할 수 있었다"면서도 "언젠가는 우리도 '박재범의 아이돌'이란 수식어를 넘어서 롱샷이라고 불릴 것이다. 롱샷으로 인정받을 때까지 열심히 하겠다"고 포부를 밝혔다.이날 롱샷의 데뷔 현장에는 모어비전의 수장 박재범이 참석했다. 박재범은 "내 모든 뼈와 혼을 갈아 넣을 수 있는 친구들"이라며 멤버들을 향한 애정을 내비쳤다. 그는 "아이돌을 제작해 본 적이 없어서 그저 감대로 했다. 다르게 할 자신은 있는지 어떻게 해야 할 지 모르겠더라. 기준도 명확하지 않았다. '괜찮은데? 말끔하게 생겼는데?' 하면서 하다 보니까 여기까지 왔다. 내가 롱샷이란 그룹을 만들어서 멤버들을 끼워 맞춘 게 아니라 멤버들로 인해 롱샷이 만들어졌다"고 팀 제작 과정을 전했다.올해로 가수 데뷔 18년 차를 맞은 박재범. 롱샷은 그의 1호 아이돌이다. 박재범은 "원동력이 생기려면 나에게 의미가 있고 가치가 있어야 한다. 나는 순위나 숫자보단 사람에게서 의미를 느끼는 편이다. 앨범도 많이 냈고 유명해진 곡도 있다. 회사도 창립했고 힙합과 R&B 쪽에서 꽤 높은 위치까지 올라가는 등 어느 정도 성공했다. 이런 경력들이 있는데, 다음 단계는 뭘지 생각해 봤다"고 털어놨다.이어 "케이팝이 글로벌적으로 알아주시는 업계가 됐고, 많은 분이 아이돌을 제작하고 있다. 나도 내가 멋있다고 생각하는, 내가 즐겨들을 수 있는 곡을 하는 친구들을 만들겠다고 생각했다. 어려운 도전인 것도 알고, 비쌀 것도 안다. 그래도 해보자고 다짐했다"고 말했다. 이어 "다른 사람들이 의심하거나 걱정해서 안 할 도전을 늘 해왔다. 그 천장을 뚫고 여기까지 왔다. 내가 계속 프런트맨으로 서는 것보단, 그럴 자격이 있는 친구들에게 물려주고 싶었다"고 밝혔다.박재범은 단순히 제작자나 대표가 아닌 어른으로서 멤버들을 이끌고자 했다. 그는 "아이돌에게 요구되는 규제들이 있다. 멤버들이 아직 어리니까 스스로 판단이 어려운 부분들도 있을 것이다. 모든 것들을 차단하기보다는, 좋은 어른들이 옆에서 경험을 전할 수 있도록 소통을 많이 한다"고 말했다. 그는 "나를 무서워하면 소통이 없으니까 존경심은 있지만 인간 대 인간으로서는 소통할 수 있게끔 관계를 유지하려고 한다. 내게 책임이 있다고 생각한다"고 덧붙였다.롱샷은 큰 꿈을 안고 설레는 걸음을 내디뎠다. 올해 목표는 신인상이다. 률은 "롱샷이 업계나 세상을 대표하는 하나의 브랜드가 되길 바란다"라고 말했다. 리더 오율은 "꾸준히 슛을 던지다 보면 언젠가는 골이 들어갈 거라고 생각한다. 그때까지 열심히 하겠다"고 당찬 포부를 전했다. 우진은 "박재범이 만든 아이돌이고, 우리 넷 모두 박재범만 보고 모어비전에 들어왔다. 우리도 박재범 같은 타임리스한 아티스트가 되고 싶다"고 밝혔다.롱샷의 데뷔 EP에는 선공개곡 'Saucin'(쏘씬)을 비롯해 'Backseat'(백싯), 'Moonwalkin'(문워킨), 'FaceTime'(페이스타임), 'Never Let Go'(네버 렛 고) 등 총 5곡이 수록된다.롱샷의 데뷔 EP 'SHOT CALLERS'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr