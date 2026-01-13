박재범/ 사진=텐아시아 DB

가수 겸 프로듀서 박재범이 아이돌 제작에 뛰어든 이유를 밝혔다.롱샷(LNGSHOT·오율, 률, 우진, 루이)이 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 데뷔 앨범 'SHOT CALLERS' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 이날 롱샷의 데뷔 현장에는 모어비전의 수장 박재범이 참석했다.롱샷은 가수 겸 프로듀서 박재범이 제작한 첫 보이그룹이다. OHYUL(오율), RYUL(률), WOOJIN(우진), LOUIS(루이) 네 명의 멤버로 구성됐으며, 팀명은 이름 그대로 '희박한 확률이지만 판을 뒤집기 위한 결정적인 한 방'의 의미를 담고 있다.올해로 가수 데뷔 18년 차를 맞은 박재범. 롱샷은 그의 1호 아이돌이다. 박재범은 "원동력이 생기려면 나에게 의미가 있고 가치가 있어야 한다. 나는 순위나 숫자보단 사람에게서 의미를 느끼는 편이다. 앨범도 많이 냈고 유명해진 곡도 있다. 회사도 창립했고 힙합과 R&B 쪽에서 꽤 높은 위치까지 올라가는 등 어느 정도 성공했다. 이런 경력이 있는데, 다음 단계는 뭘지 생각해 봤다"고 털어놨다.이어 "케이팝이 글로벌적으로 알아주시는 업계가 됐고, 많은 분들이 아이돌을 제작하고 있다. 나도 내가 멋있다고 생각하는, 내가 즐겨들을 수 있는 곡을 하는 친구들을 만들겠다고 생각했다. 어려운 도전인 것도 알고, 비쌀 것도 안다. 그래도 해보자고 다짐했다"고 말했다. 이어 "많은 분들이 의심하거나 걱정해서 안 할 도전을 늘 해왔다. 그 천장을 뚫고 여기까지 왔다. 내가 계속 프론트맨으로 서는 것보단, 그럴 자격이 있는 친두들에게 물려주고 싶었다"고 밝혔다.롱샷의 데뷔 EP에는 선공개곡 'Saucin'(쏘씬)을 비롯해 'Backseat'(백싯), 'Moonwalkin'(문워킨), 'FaceTime'(페이스타임), 'Never Let Go'(네버 렛 고) 등 총 5곡이 수록된다.롱샷의 데뷔 EP 'SHOT CALLERS'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr