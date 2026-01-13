/ 사진 제공 = KT스튜디오지니

/ 사진 제공 = KT스튜디오지니

최수영, 김재영이 심야 데이트를 한다.지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’ (연출 이광영, 극본 김다린, 기획 KT스튜디오지니, 제작 에이스토리) 측은 8화 방송을 앞둔 13일, 맹세나(최수영 분)와 도라익(김재영 분)의 심야 데이트가 담긴 스틸컷을 공개했다.지난 방송에서 도라익이 맹세나를 해고하며 관계의 변화를 맞았다. 서로의 빈자리를 실감한 가운데, 행방이 묘연했던 최재희(박정우 분)가 유서를 남겼다는 소식까지 전해지며 충격을 더했다. 빗속에 쓰러진 도라익을 끌어안는 맹세나의 엔딩은 다음 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.그런 가운데 맹세나, 도라익 사이 달라진 공기가 심박수를 높인다. 팬과 최애, 변호사와 의뢰인이라는 관계를 지나 오롯이 ‘맹세나’와 ‘도라익’으로 마주한 두사람. 어색한 분위기를 깬 건 도라익이다. 추워 보이는 맹세나에게 자신의 옷을 벗어 덮어주는 도라익의 눈빛이 한없이 다정하다. 이어 맹세나를 향해 다가가는 손길은 설렘을 자극한다. 무엇보다 서로를 향한 애틋한 눈빛은 마음의 거리를 좁힌 관계의 터닝포인트를 더욱 기대케 한다.다시 공조를 이어가는 모습도 포착됐다. 무슨 이야기를 들은 것인지 충격에 빠진 도라익을 걱정스럽게 바라보는 맹세나의 모습에서 예사롭지 않은 사건을 짐작게 한다. 과연 맹세나와 도라익이 마주할 진실은 무엇일지도 궁금해진다.‘아이돌아이’ 제작진은 “오늘(13일) 방송되는 8화에서는 맹세나와 도라익이 그동안 숨겨왔던 마음, 진실을 터놓고 서로를 마주하게 된다”라면서 “새로운 단서를 추적하는 과정 속에 변화할 이들 관계에 주목해 달라”고 전했다.한편, 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’ 8화는 오늘(13일) 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr