사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 개그맨 지상렬이 절친 염경환의 어마어마한 수익을 공개했다.12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.이날 신동엽은 지상렬, 염경환보다 SBS 선배라고 밝히며 "상렬이 잘 나갈 때 친구 먹었는데, 경환이랑은 만날 일이 없었다. 그러다가 홈쇼핑으로 잘 나가는 거 보고 친구 하자고 했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.지상렬은 "염경환이 이번 연도 홈쇼핑 순수익만 50억원이다. 세금만 23억원"이라고 밝히며 "움직이는 국세청이다. 이런 사람들 때문에 우리가 먹고 사는 거"라며 자랑했다.최양락은 "SBS 기수는 달라도, 김구라 지상렬 염경환이 같은 학교, 같은 반 출신 아니냐. 이렇게 셋이 다 스타가 되는 경우는 별로 없다"며 놀라워했다."구라가 셋 중에 제일 공부 잘했냐"고 묻자, 염경환은 "그렇다"고 답했다. 지상렬은 "걔가 대가리가 된 건 주변이 다 쳐져서다. 빠가사리에서 망둥이가 된 것"이라고 표현해 폭소를 유발했다.염경환이 "제가 지상렬보다는 공부 잘했다"고 주장하자, 지상렬은 "그래, 동네 바보 이기면 뭐 하냐"며 투덜거려 웃음을 안겼다. 지상렬이 안주 소개를 '홈쇼핑 스타일'로 요구하자, 거부하던 염경환은 돌변해 프로의 모습을 보였다.최양락은 "여기 오기 전에 홈쇼핑 3개 하고 왔다고 하더라. 옛날에는 허접했는데"라며 염경환의 달라진 위상에 감탄했고, 이봉원은 "생긴 것도 멀쩡하고, 웃기지도 못하고, 셋 중에 제일 어중간했지"라며 공감했다.염경환은 "지난번 홈쇼핑에서 최양락 형님을 뵀다. 팽현숙 누님한테 구석에서 잡도리를 당하더라. '순댓국을 왜 그렇게 맛있게 못 먹어'라고 혼나더라"고 폭로해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr