지드래곤, 제니/ 사진=텐아시아 DB

그룹 빅뱅 지드래곤이 그룹 블랙핑크 제니의 무대 영상에 '좋아요'를 눌렀다가 취소한 정황이 포착됐다.지난 11일 골든디스크 공식 SNS에는 제니가 전날 대만 타이베이 돔에서 선보인 무대 영상이 게시됐다. 영상에서 제니는 '필터', '댐 라이트(feat. Childish Gambino, Kali Uchis)', '라이크 제니'의 편곡 무대를 공개했다.해당 게시물에 지드래곤이 '좋아요'를 눌렀다가 이후 이를 취소한 사실이 알려졌다. 댓글에는 지드래곤의 반응을 언급하는 팬들의 글이 이어졌다. 현재 해당 게시물에는 지드래곤의 '좋아요' 표시가 남아 있지 않다.지드래곤과 제니는 과거 YG엔터테인먼트 소속 아티스트로 활동했다. 앞서 두 사람은 여러 차례 열애설에 휩싸린 바 있다. 당시 소속사는 "사생활이라 확인할 수 없다"는 입장을 밝혔다.같은 날 열린 골든디스크어워즈에서는 지드래곤이 디지털 음원 부문 대상을 받았다. 제니는 아티스트 대상과 디지털 음원 본상을 수상했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr