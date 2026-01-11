사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 정건주가 차세대 스타로 눈도장을 찍었다.11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 정건주가 새롭게 합류했다.이날 정건주 어머니가 스튜디오에 등장했다. '미우새' 섭외를 받고 "왜?"라고 생각했다는 어머니는 "너무 감사한 일인데, '네가 그 급이 될까?' 싶었다. 대스타분들만 나오는 것 같아서"라고 솔직하게 털어놨다.정건주는 인기 드라마 '어쩌다 발견한 하루', '꽃선비 열애사' 등에 출연해 ‘여심을 훔친 차세대 로맨스 장인’으로 떠오르는바. 신동엽은 "SNS 팔로워 수가 130만 정도 된다더라. 이럴 때 섭외해서 잘되면 들러 붙여서 괴롭히는 특기가 있다"고 너스레를 떨었다. 서장훈도 "젊은 세대가 사랑하는 배우"이라고 표현했다.'탑 게이' 홍석천이 픽한 배우로도 유명한 정건주는 '홍석천의 보석함' 유튜브에 2번 출연한 유일한 배우이기도 하다. 187cm 훤칠한 키에 55cm 넓은 어깨로 감탄을 자아낸 정건주는 수영장에서 삼각 수영복을 입고, 탄탄한 몸매를 뽐냈다. 그는 "자기관리 차 일주일에 서너 번 수영 중"이라고 설명했다.정건주의 일상이 공개됐다. 깔끔하고 심플한 거실과 방이 눈길을 끌었다. 세안하는 모습을 지켜보던 서장훈은 "성격이 털털한가보다. 얼굴 씻다가 머리까지 막 씻고"라며 "사실 저 사람은 안 씻어도 된다. 아무리 결벽증 있어봤자 뭐하냐. 우린 더 나쁘게 보지 말라고 열심히 씻는 것"이라고 말해 폭소케 했다.정건주의 집에 홍석천이 방문했다 연예계 '미남 감별사'인 홍석천은 정건주를 자신이 인정한 '미남 배우 TOP 3'로 꼽았다. 이에 정건주는 "저 말고 다른 분은 누구냐"고 물었고, 홍석천은 "질투하냐. 추영우, 변우석"이라고 답해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr