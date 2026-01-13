사진 = '촌장엔터테인먼트' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 28기에서 최종 커플이 된 출연자 옥순과 영호가 다정한 일상을 공개했다.SBS PLUS '나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '딸과 함께 생일 케이크를 만들다! 28기 옥순♥영호의 좌충우돌 생일파티'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영호는 옥순의 딸을 위해 생일 파티 준비를 돕고 직접 케이크를 만들며 듬직한 면모를 보였다.영호는 옥순과 교제를 시작한 후 처음 맞는 아이의 생일을 뜻깊게 보내기 위해 직접 방문을 자처했다고 밝혔다.옥순은 영호와 연인으로 발전한 지 단 한 달 만에 딸을 소개하게 된 배경을 상세히 설명했다. 옥순은 '나는 솔로' 촬영 첫날 영호가 무거운 짐을 옮겨주던 모습에서 처음 호감을 느꼈으며 실제 만남을 이어가며 영호가 보여준 성실함과 깊은 이해심에 큰 확신을 얻었다고 밝혔다. 옥순은 영호에 대한 믿음이 빠르게 쌓인 덕분에 자녀와의 만남을 미루지 않고 일찍 성사시킬 수 있었다고 덧붙였다.영호는 옥순과의 미래를 진지하게 설계하고 있다는 사실을 가감 없이 드러냈다. 영호는 현재 옥순의 딸이 자신을 삼촌이라고 부르고 있지만 훗날 자신이 아이의 아빠가 될 수도 있다는 가능성을 아이 또한 인지하고 있다고 전했다. 영호는 아이에게 억지로 다가가기보다 진심 어린 애정을 쏟으며 자연스럽게 아버지로 받아들여지는 순간을 기다리겠다는 성숙한 태도를 보였다.옥순은 영호가 평소 과묵하지만 내뱉은 약속은 반드시 지키는 든든한 사람이라며 칭찬을 아끼지 않았다. 옥순과 영호는 촬영 종료 이후에도 변함없는 애정 전선을 유지하고 있으며 딸과 함께 셋이서 단란한 시간을 보내는 등 진정한 가족으로 거듭나기 위한 과정을 차근차근 밟아가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr