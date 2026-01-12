이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다' SNS

박나래와 함께 9년째 합동 생일 파티를 했던 기안84가 새로운 크루들의 생일상을 받았다.11일 방송된 MBC '극한84'에서는 기안84가 북극에서 생일을 맞이하며 새 크루로부터 생일상을 받는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 기안84는 권화운과 강남이 자신의 생일상을 준비한 줄 모르고 라면 밥을 4인분이나 먹어버렸다. 권화운이 "간식 사 왔다"고 기안84를 생일상으로 이끌었고, 기안84는 이미 4인분이나 먹은 상황이지만 동생들이 준비한 음식을 그릇째 들고 마시며 맛있게 먹었다.또 권화운과 강남은 기안84를 위해 직접 준비한 티셔츠와 케이크 모양의 모자도 선물로 건넸다. 권화운은 "옷에 덴마크어로 '나 생일'이다라고 쓰여 있다"고 설명했고, 기안84는 "하루 종일 입고 뛰겠다. 고맙다"며 생일 파티를 준비해 준 크루들에게 고마움을 전했다.기안84는 "라밥을 4개나 먹었는데, 라면을 끓여준 게 진짜 서프라이즈였다"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 "화운이 저 친구는 혼자 살아서 요리를 잘하더라"며 음식도 칭찬했다.앞서 기안84와 박나래는 '나 혼자 산다'를 통해 지난 2017년부터 2025년까지 약 9년간 매년 합동 생일파티를 진행해왔다. 두 사람은 같은 10월 생으로, 기안84는 22일, 박나래는 25일이 생일이다. 현재 박나래는 최근 불거진 이슈로 '나 혼자 산다' 출연을 중단한 상태다.한편 MBC '극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr