사진 = MBC '극한84'
박나래와 함께 9년째 합동 생일 파티를 했던 기안84가 새로운 크루들의 생일상을 받았다.

11일 방송된 MBC '극한84'에서는 기안84가 북극에서 생일을 맞이하며 새 크루로부터 생일상을 받는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 기안84는 권화운과 강남이 자신의 생일상을 준비한 줄 모르고 라면 밥을 4인분이나 먹어버렸다. 권화운이 "간식 사 왔다"고 기안84를 생일상으로 이끌었고, 기안84는 이미 4인분이나 먹은 상황이지만 동생들이 준비한 음식을 그릇째 들고 마시며 맛있게 먹었다.

또 권화운과 강남은 기안84를 위해 직접 준비한 티셔츠와 케이크 모양의 모자도 선물로 건넸다. 권화운은 "옷에 덴마크어로 '나 생일'이다라고 쓰여 있다"고 설명했고, 기안84는 "하루 종일 입고 뛰겠다. 고맙다"며 생일 파티를 준비해 준 크루들에게 고마움을 전했다.
사진 = MBC '극한84'
기안84는 "라밥을 4개나 먹었는데, 라면을 끓여준 게 진짜 서프라이즈였다"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 "화운이 저 친구는 혼자 살아서 요리를 잘하더라"며 음식도 칭찬했다.

앞서 기안84와 박나래는 '나 혼자 산다'를 통해 지난 2017년부터 2025년까지 약 9년간 매년 합동 생일파티를 진행해왔다. 두 사람은 같은 10월 생으로, 기안84는 22일, 박나래는 25일이 생일이다. 현재 박나래는 최근 불거진 이슈로 '나 혼자 산다' 출연을 중단한 상태다.

한편 MBC '극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.
사진 = MBC '나 혼자 산다' SNS
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

