사진=텐아시아DB

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 하희라가 남편 최수종의 갱년기 증상을 공개했다.11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 하희라가 스페셜 MC로 출연했다.이날 하희라는 남편 최수종의 갱년기에 관해 이야기했다. 그는 "남편이 평소와 달라서 굉장히 놀랐다"면서 "평소와 똑같은 말을 했는데, 화를 내는 건 아니지만, 눈빛이나 얼굴에서 상처받고 섭섭한 것이 느껴지더라"고 밝혔다. 그러면서 "남편이 갑자기 말이 없어졌다. 처음에는 '뭐지?' 싶고, 이해가 안 됐다"고 덧붙였다.하희라는 최수종과 비슷한 나이의 남자가 "나도 갱년기가 왔다. 그 전 그때만 해도 갱년기라고 일도 생각 못 했다. 어느 날 TV 채널 못 찾고 있으니까, 부인이 '아유 줘봐요. 이것도 못 찾냐' 하는데 너무 상처를 받았다. 그때 갱년기 온 걸 알았다"고 하는 걸 보고 남편에게 '갱년기'가 온 걸 알아차렸다고.집에 돌아온 하희라는 최수종에게 "갱년기가 온 것 같다. 우린 이걸 빨리 알아야 한다"고 했지만, 남편은 자신에게 갱년기가 왔다는 걸 인정하지 않았다면서, "지금은 본인이 갱년기를 인정한다"고 전했다.서장훈이 "예전부터 최수종 형님이 누님한테는 굉장히 많이 삐지지 않았냐"고 묻자, 하희라는 "그때랑 뭔가 다른 느낌이 있다"고 설명했다.한편, 하희라는 '보부상' 별명에 대해 "파우치 안에 많은 걸 넣고 다닌다. 화장품은 중요하지 않다. 사람들이 뭐만 없으면 저한테 온다"고 밝혔다. 이어 아로마 오일부터 방수 연고, 각종 소화제, 종류별 밴드, 소독제, 손톱깎이, 미니 가위 및 변기 스프레이까지 공개해 눈길을 끌었다.신동엽이 '결벽증'으로 유명한 서장훈에게 "변기 스프레이 가지고 있냐"고 묻자, 그는 "저는 웬만하면 밖에서 볼일 안 본다. 정 급하면 쓰는 정도"라고 말했다. 하희라가 "하나 드릴까요?"라고 묻자, 서장훈은 "하나 사서 쓰겠다"고 답해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr