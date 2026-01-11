이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

방송인 전현무가 자신을 둘러싼 '600억 재산설'을 다시 한번 부인했다.11일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인 아나운서가 '아침마당'을 함께 진행하는 박철규 아나운서의 집을 찾아 멘토링에 나서는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 엄지인은 후배 아나운서들과 함께 임장을 떠났다. 방문한 아파트 매매가가 "50억에서 70억이다"라는 얘기를 듣고 김진웅은 "전현무 선배가 600억이 있다고 들었다"고 말했다. 이에 엄지인도 "현무 선배도 원룸에서 시작해서 강남 아파트 사게 된 거 아니냐"고 덧붙였다.박명수가 "현무 600억은 맞는 것 같다"고 거들자, 전현무는 "그 정도 자산이 있으면 이렇게까지 열심히 일하지 않는다"며 선을 그었다. 김숙이 "서장훈 2조설과 같은 거 아니겠냐"고 말하자 전현무는 "난 서장훈 2조설은 믿었는데?"며 너스레를 떨었다.이어 엄지인은 방문한 아파트의 조식을 먹고 만족감을 드러냈고, 전현무에 "선배님이 저 아파트 가주시면 안 되냐"고 물었다. 이에 박명수는 "내가 볼 때 현무는 영양 상태가 안 좋다. 밥을 해줄 사람이 없으니까. 밑에 가서 밥 먹고, 다시 자고"고 얘기해 웃음을 자아냈다. 이에 전현무도 "밥에 흔들린다"며 관심을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr