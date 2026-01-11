사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'태계일주4'에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 선언했던 웹툰작가 기안84가 코펜하겐 현지 러닝크루에 합류했다.11일 방송되는 MBC 예능 '극한84' 7회에서는 북극 마라톤 참가를 위해 덴마크 코펜하겐을 찾은 기안84, 권화운, 강남의 여정이 공개된다. 생일을 맞은 기안84는 동생들의 깜짝 축하와 현지인들의 환영 속에서 뜻밖의 하루를 보내고, 코펜하겐 현지 러닝크루에 합류해 북극 입성을 위한 몸풀기에 돌입한다.극한크루가 코펜하겐에 도착한 다음 날, 권화운과 강남은 기안84를 위해 깜짝 생일 파티를 준비한다. 첩보 영화를 연상케 하는 두 사람의 비밀 작전은 예상치 못한 실수들로 웃음을 자아내고, 속옷 차림으로 파티에 등장한 기안84의 모습까지 더해지며 현장은 유쾌한 분위기로 물든다. 기안84는 정성 가득한 동생들의 마음에 고마움을 전하며 훈훈한 분위기 속에서 북극 마라톤을 향한 여정을 시작한다.이날 극한크루는 전 세계 회원 수 2만 명에 달하는 코펜하겐의 대형 러닝크루와 함께 도심 러닝에 나선다. 러닝에 앞서 기안84는 현지 러닝크루를 이끌며 몸풀기를 주도한다. 남아공 러닝크루에 참여했을 당시 뒤에서 따라 하기만 했던 모습과는 달리 앞에 나서서 '기안 표 몸풀기'를 선보인다고. 이후 현지 크루가 직접 안내하는 코스를 따라 달리며 코펜하겐의 일상과 역사적인 풍경을 몸소 체험한다.'극한84' 7회는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr