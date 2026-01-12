사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=박미선 SNS

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 이봉원이 유방암 투병한 아내 박미선의 근황을 전했다.12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.이날 신동엽은 "얼마 전 선우용여 선생님이랑 같이 방송하는데, 미선 누나랑 엄마 딸 같은 사이잖냐. '미선이 너무 건강해졌어, 좋아졌어, 걱정하지 않아도 돼'라고 하더라"며 박미선의 건강 상태를 궁금해했다.이봉원은 "어제도 일본으로 가족여행 다녀왔다. 그 정도로 건강을 회복했다"면서 "치료 다 끝났다. 약 먹이며 추이를 지켜보는 건데, 본인이 제일 힘들지"라고 이야기했다. 이에 절친 최양락은 "네가 속을 썩여서"라고 디스해 폭소케 했다.신동엽과 최양락은 "SBS MT 갔을 때 비밀 연애 중이었는데, 이봉원이 취해서 '미선이 불러달라'고 했다. 연애 중인 거 모르던 사람들까지 다 알게 됐다"며 두 사람의 끈끈한 관계를 폭로했다. 표현이 서툴고 쑥스럽다는 이봉원은 "행복한 가정이다"라며 속마음을 인정했다.또 신동엽은 "이봉원 형이 여러 사업 망해서 10억 빚졌을 때, 200만원 회식비를 쐈다"고 폭로했다. 이봉원은 "200만원 아니고, 50만원이었다"고 정정했고, 신동엽은 "그때 '10억이나, 10억 50만원이나 뭐가 다르냐'고 했다"고 회상했다.두 사람의 대화를 듣던 지상렬은 "아까도 봉원 형이 '수의에는 주머니가 없다'고 했다"며 대범한 성향에 감탄했다. 최양락은 "요즘 좋은 수의에는 주머니 다 있다"고 저격해 웃음을 선사했다.한편, 박미선은 지난해 유방암 투병 사실을 알리며 활동을 중단한 바 있다. 치료 후에는 치료 때문에 민 숏컷 헤어스타일로 방송에 등장하기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr