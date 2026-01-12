'짠한형' 이봉원이 유방암 투병한 아내 박미선의 근황을 전했다.
12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.
이날 신동엽은 "얼마 전 선우용여 선생님이랑 같이 방송하는데, 미선 누나랑 엄마 딸 같은 사이잖냐. '미선이 너무 건강해졌어, 좋아졌어, 걱정하지 않아도 돼'라고 하더라"며 박미선의 건강 상태를 궁금해했다. 이봉원은 "어제도 일본으로 가족여행 다녀왔다. 그 정도로 건강을 회복했다"면서 "치료 다 끝났다. 약 먹이며 추이를 지켜보는 건데, 본인이 제일 힘들지"라고 이야기했다. 이에 절친 최양락은 "네가 속을 썩여서"라고 디스해 폭소케 했다.
신동엽과 최양락은 "SBS MT 갔을 때 비밀 연애 중이었는데, 이봉원이 취해서 '미선이 불러달라'고 했다. 연애 중인 거 모르던 사람들까지 다 알게 됐다"며 두 사람의 끈끈한 관계를 폭로했다. 표현이 서툴고 쑥스럽다는 이봉원은 "행복한 가정이다"라며 속마음을 인정했다. 또 신동엽은 "이봉원 형이 여러 사업 망해서 10억 빚졌을 때, 200만원 회식비를 쐈다"고 폭로했다. 이봉원은 "200만원 아니고, 50만원이었다"고 정정했고, 신동엽은 "그때 '10억이나, 10억 50만원이나 뭐가 다르냐'고 했다"고 회상했다.
두 사람의 대화를 듣던 지상렬은 "아까도 봉원 형이 '수의에는 주머니가 없다'고 했다"며 대범한 성향에 감탄했다. 최양락은 "요즘 좋은 수의에는 주머니 다 있다"고 저격해 웃음을 선사했다.
한편, 박미선은 지난해 유방암 투병 사실을 알리며 활동을 중단한 바 있다. 치료 후에는 치료 때문에 민 숏컷 헤어스타일로 방송에 등장하기도 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
