사진=MBN

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

배우 류진 장남 찬형이가 대학 합격 소식을 전했다.12일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진'에는 '2026년 류진 가족 중대발표 (대학합격, 실버버튼)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 류진은 "연말&신년 가족 모임을 한다. 바빠서 4명이 다 모여서 밥 먹기가 쉽지 않더라. 특히 드라마 촬영 후 나는 거의 집에 없어서"라면서 "오늘 찬형이까지 가족 식사를 같이한다. 좋은 소식도 있고, 찬형이 엄마한테 하고 싶은 얘기도 있다"고 말했다.둘째 아들 찬호 옆에 찰싹 붙은 류진은 불을 비비며 아들 껌딱지 면모를 드러냈다. 그는 "카메라 없으면 찬호가 싫어한다. 그걸 이용한 것"이라며 웃어 보였다.호텔 뷔페에서 진행된 가족 모임. 16살 찬호는 폭풍 식욕을 자랑해 눈길을 끌었다. 류진은 "찬호는 뷔페 와도 돈이 안 아깝다. 먹을 수 있는 거 다 챙겨 먹는다"며 흐뭇한 미소를 지었다.찬호는 형에게 대게 다리를 주며 형제애를 드러내자, 류진은 "엄마, 아빠가 너희 돌볼 수 없게 되면, 찬형이 네가 동생까지 챙겨야 한다"며 장남을 다독였다.인천 송도에 위치한 채드윅국제학교 출신으로 '아빠 어디가'에 출연했던 찬형이는 최근 대학교 합격 소식을 전했다. 류진은 "결실을 맺은 것이 너무 대견하다"고 축하했다. 찬형이는 가족 대표로 "앞으로 우리 가족에게 좋은 일만 있길"이라는 건배사를 외쳤다.'대학 진학 이유'를 묻자, 찬형이는 "대학이 목표가 아닌, 더 나아가는 도구가 되어야 한다고 생각한다"고 소신을 드러냈다.둘째 찬호에게 '내년 목표가 뭐냐'고 질문하자, 류진 아내는 "찬호는 형에 비해 본인이 하고 싶은 것에 대한 확신이 명확하지 않다"고 대신 답했다. 찬형이 "생각이 없다"고 하자, 찬호는 "형이랑 똑같다"며 티격태격했다.류진은 두 아들에게 "제일 고생한 건 엄마다. 너희가 받은 모든 상들 엄마 줘야 해"라며 엄마의 공로를 강조했다. 아들들은 "엄마 고생 알고 있다"며 효자 면모를 드러냈다.한편, 류진은 유튜브 구독자 10만명을 돌파하며 실버버튼을 품에 안았다. 그는 "가족들이 있어서 가능했다"며 영광을 나눴다. 류진은 KBS1 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'에서 열연 중이며, 찬형이는 MBN 스포츠 예능 '스파이크 워'에 출연했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr