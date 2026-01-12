사진 = '넷플릭스 코리아' 유튜브 채널 캡처

'아재맹수', '임짱', '오만좌' 등으로 불리는 임성근이 '넷플릭스' 채널을 제대로 바꿔놨다.넷플릭스 코리아에서 운영하는 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에서는 '임짱과 망원시장 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임성근은 시장 곳곳을 누비며 식재료 고르는 법부터 실전 레시피까지 아낌없이 공개했다. 망원시장을 찾은 임성근은 정육점에서 신선한 돼지고기 판별법을 전수했다.임성근은 "돼지고기는 선홍색이 도는 것을 골라야 한다"며 삼겹살과 갈비뼈가 붙은 박포갈비 구입 요령을 설명했다. 이어 임성근은 "냉동 고기를 해동할 때는 물에 담그지 말고 냉장고에서 이틀 정도 두어야 맛있다"며 구체적인 보관법을 덧붙였다. 임성근은 찌개용 고기는 껍질이 있는 것을, 짜글이용은 지방이 적은 앞다릿살을 추천하며 전문적인 요리 지식을 뽐냈다.시장을 둘러보던 임성근은 채소 가게에서 당근을 발견하고 '흑백요리사 2'의 당근 지옥 미션을 떠올리며 트라우마를 호소해 웃음을 자아냈다. 아울러 임성근은 곧바로 국자를 이용해 무 껍질을 깎는 화려한 기술을 선보이며 조리기능장의 실력을 과시했다. 임성근은 '아재 맹수'라는 별명에 대해 말투 때문에 무서워 보일 수 있으나 실제로는 그렇지 않다며 친근한 면모를 보였다.임성근은 분식집에서 어묵을 먹으며 프로그램 출연에 얽힌 비화도 공개했다. 임성근은 '흑백요리사 시즌 1' 당시에 섭외 제안을 받았으나 회사 업무가 너무 바빠 참여하지 못해 아쉬움이 컸다고 밝혔다.그러면서 임성근은 한식을 세계에 널리 알리고 싶은 마음에 시즌 2 참여를 결심했다고 출연 동기를 설명했다. 또한 임성근은 최근 인스타그램을 배우고 있다며 팬들과 활발히 소통하려는 의지를 보였다.영상 말미에 임성근은 안경점을 방문해 이미지 변신을 시도했다. 임성근은 안경점 사장에게 기존의 알 없는 안경이 사기꾼처럼 보이는지 물었고 사장이 단호하게 긍정하자 충격을 받은 듯한 모습을 보였다. 임성근은 진짜 전문가처럼 보일 수 있는 새로운 안경테를 신중히 골랐다. 임성근은 '넷플릭스' 측이 선물한 새로운 안경에 만족감을 표하며 기분 좋게 촬영을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr