사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y' 포스터. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

'프로젝트 Y' 스틸. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

섹시하고 스타일리시하다. 영화 '프로젝트 Y'(감독 이환)는 세련되고도 섬세한 장르물의 정석을 보여준다. 캐릭터 하나하나 거를 타선이 없다. 녹진한 장르물이자 여성 버디물의 탄생이다.화려한 도시에서 지금보다 나은 미래를 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분). 하지만 한순간 모든 돈을 잃고 벼랑 끝에 몰린다. 그러던 중 두 사람은 미선이 일하는 유흥업소의 토 사장(김성철 분)이 돈과 금괴를 어딘가에 숨겨뒀다는 사실을 알게 된다. 둘은 목숨을 걸고 돈과 금괴를 훔치고, 이를 알게 된 토 사장에게 뒤쫓기기 시작하면서 목숨을 위협받는다.'프로젝트 Y'는 밑바닥 인생을 벗어나기 위해 몸부림치던 두 여성이 자신의 방식대로 삶을 전복시키는 모습을 그리는 작품이다. 극 중 미선은 유흥업소에서 일하는 종업원이고, 절친한 도경은 불법 콜택시로 생계를 꾸려간다. 극 초반 두 인물은 금방이라도 무너질 듯 버석버석한데, 욕망에 눈을 뜬 뒤에는 거침없는 기세의 인물로 변해간다. 돈만 보고 달리던 두 사람은 중후반부 모종의 사건으로 감정적 변화를 겪는다. 압박감과 긴장감 속에 인물들이 점차 어떻게 변모하는지, 그리고 그 인물이 어디까지 가게 될지가 궁금해지는 작품이다.영화는 속도감 있고 매끄럽게 전개된다. 영화에 탑승만 하면 자신도 모르게 쭉쭉 서사를 따라가는 기분을 느낄 수 있을 것이다. 이야기는 두 주인공의 감정과 상황에 따라 오르락내리락하며 리드미컬하게 흘러간다.무엇보다 한소희, 전종서가 각자 캐릭터로 제 몫을 해냈을 뿐만 아니라, 다른 캐릭터들도 하나하나 매력이 넘친다. 삭발을 감행한 정영주는 등장만으로도 압도감을 준다. 미선의 양엄마이자 도경의 친엄마를 연기하는 김신록은 반쯤 정신이 나간 채로 살면서 깊은 곳에 품었던 모성애를 뿜어내는데, 그 장면이 처절하고 뭉클하다. 김성철과 이제균은 광기 어린 눈빛을 보여준다. 토 사장의 아내로 스크린 데뷔를 한 유아는 첫 영화부터 강렬하게 자신을 각인시켰다.OST 역시 영화에 세련미를 더한다. 그레이가 음악감독으로 참여했으며 가수 화사, 김완선 등이 노래를 불렀다. 관능적이고 깊이감 있는 음악이 영화 스토리와 어우러진다. 영화가 한 편의 뮤직비디오 같은 느낌도 준다.'프로젝트 Y'는 오는 21일 개봉.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr