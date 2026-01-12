사진=전소영 SNS

SBS에서 기상캐스터로 근무했던 전소영이 호화로운 조리원 생활을 인증했다.전소영은 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "우리 아가랑 드디어 조리원 입성"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 전소영이 조리원 임직원들로부터 입소 축하 카드를 받은 모습. 해당 조리원은 7성급 호텔 시설을 갖춘 것으로 알려져 있다. 조리원 사이트는 해당 공간이 100% 간호사들로 구성됐다고 소개하고 있다.앞서 전소영은 남편의 부모님으로부터 해외 명품 브랜드 H사의 선물을 받았음을 인증하기도 했다.전 아나운서는 1990년생으로 올해 35세다. 2020년 비연예인과 결혼해 올해 임신 소식을 전했다. 내년 1월 출산을 앞두고 있다. SBS에서 6년 이상 기상캐스터로 근무하다가 2022년 LG이노텍 CHO 산하 인재확보팀에 입사하면서 방송국을 퇴사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr