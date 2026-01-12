사진제공=티빙

'환승연애4' 입주자들이 진실게임이라는 장치를 통해 정면승부를 펼치며 몰입도를 끌어올렸다. '환승연애 4'를 리뷰하던 유튜버들이 프로그램이 재미없다며 리뷰를 포기하고 '탈주'하기도 했지만, 14주 연속으로 주간 유료가입기여자수 1위라는 기록을 세웠다.지난 7일 공개된 티빙 오리지널 '환승연애4' 19화에서는 쌍방 데이트와 진실게임으로 자신과 상대방의 마음을 객관적으로 마주하는 입주자들의 모습이 그려졌다. 또한 네 MC 사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라가 글로벌 인기 아이돌 제로베이스원 성한빈과 장하오와 함께 출연자들 각각의 서사에 공감하며 예리한 분석을 더했다. 이에 '환승연애4'는 14주 연속으로 주간 유료가입기여자수 1위를 기록했다.각종 온라인 커뮤니티에서는 "진실게임으로 상황 다 바뀔 것 같음", "유식이랑 현지 어떻게 될지 궁금해", "다 재결합 가면 안 되나 너무 슬퍼!!!", "이번 화 도파민으로 다음 주까지 버텨본다", "X 데이트가 시즌4의 하이라이트가 될 듯", "X 데이트 보면 눈물 나올 것 같음", "20화 빨리 보고 싶어요" 등 반응이 이어졌다.이날 입주자들은 쌍방 데이트를 통해 자신의 마음을 돌아보는 시간을 가졌다. 박지현과 이재형은 두 번째 데이트로 호감도가 높아졌고, 홍지연과 정원규는 서로의 관계를 과거형으로 언급하며 고마움을 전했다. 최윤녕, 성백현과 박현지, 조유식은 여전히 핑크빛 기류를 형성했지만, 이후 또 다른 변화가 생겨 긴장감을 높였다.모두 함께 모인 자리에서 이어진 진실게임은 적지 않은 파동을 일으키며 새로운 변화를 예고했다. X와 재회를 바라는 이부터 NEW와의 만남을 기대하는 이들까지 상대방의 상황을 투명하게 읽을 수 있는 질문이 오갔고 일부 입주자들의 감정에 미묘한 움직임이 감지됐다.한 사람과 데이트를 하며 직진 행보를 걸었던 박현지는 지금까지 조유식과 더욱 깊은 대화를 나누지 못해 혼란에 빠졌다. 최윤녕은 성백현의 마음속에 X가 여전히 크게 자리하고 있음을 느꼈다. 조유식 또한 이들의 진심을 알기에 X와 NEW 사이에서 쉽게 결정을 내리지 않고 신중함을 유지했다.한편 청춘 남녀들의 관계가 원점으로 돌아간 듯한 상황에 X 데이트가 예고되며 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다. 과연 일본 가마쿠라에서 이어질 X 데이트가 정리와 재회의 기로에서 어떤 선택으로 이어질지 기대를 모은다.티빙 오리지널 '환승연애4' 20화는 오는 14일 저녁 6시에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr