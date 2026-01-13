사진제공=JTBC

지난해 연말 시상식에서 '나혼산' 수장으로 90도로 고개 숙인 전현무가 친구들을 데리고 '나 혼자 산다'를 찍는 출연자들을 이해하지 못했다고 밝혔다.12일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 JTBC 새 예능 '혼자는 못 해' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 홍상훈 CP, 권예솔 PD, 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 참석했다.'혼자는 못 해'는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 게스트 맞춤 팀플 버라이어티 예능이다.추성훈은 '혼자서는 못 하는 것'으로 혼밥을 꼽았다. 그는 "식사 자리는 혼자 못한다. 먹는 거를 좋아해서 여러가지 먹으러 다니지만, 동생이나 친구가 있어야 간다. 혼자는 어색하다. 난 옛날 사람이라 친구와 먹는 게 익숙하다"고 설명했다.'나 혼자 산다'에서 싱글 라이프를 선보이고 있는 전현무는 "나는 젊은 사람이라 혼자 다 한다. 못하는 게 없다. 삼겹살도 혼자 먹을 수 있다"고 너스레를 떨었다.이어 그는 "꽤 많은 분들이 혼자 못하는 게 있더라. '나혼산'에서도 무조건 친구를 데리고 와서 찍는 분들이 있다. 그걸 이해하지 못했다. 근데 '혼자는 못 해'를 하다 보니 그런 사람이 꽤 있더라. 아직도 혼자 하는 걸 어색해하는 아이템이 있는 걸 보고, 이 프로그램이 경쟁력 있다고 생각했다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr