전현무도 이정도는 아니었는데…김대호, 욕심 과했다 "죽을 수도 있어" ('톡파원')[종합]

전현무가 김대호의 방송 욕심에 "죽을 수도 있다"며 말렸다.지난 12일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 지난해 MBC 아나운서를 퇴사하고 프리랜서로 전향한 방송인 김대호가 게스트로 출연했다.이날 전현무는 김대호를 “프리 아나계의 메기”라고 소개했다. 그러면서 “저도 프리하자마자 욕심이 많아서 여기저기 나가긴 했는데, 이렇게 여기저기 나가진 않았다”고 저격했다.일주일에 방송을 최대 몇 개 하냐고 묻자 김대호는 “고정으로만 6~7개 하고 있다. 아귀처럼 살자는 마음으로 나왔다. 일단 다 먹어보자"라며 "아나운서 생활 할 때는 떠먹여주는 것만 먹었다. 이제 아무도 먹여주지 않는다. 내 숟가락으로 남의 밥그릇도 떠먹자는 마음으로 열심히 살고 있다”고 말했다.이어 김대호는 “오늘 방송 분위기가 제일 좋다”며 전현무의 MC 자리를 노렸다. 그러면서 “요즘 목 상태도 안 좋더라”며 "저는 25시간이 아니라 50시간도 깨어있을 수 있다. 톡파원 50시간"이라고 어필했다. 이에 전현무는 “지붕을 찾겠다?”며 긴장해하며 “얘는 나와 결이 다르다. 김대호는 자연인이고, 나는 도시남이다”라고 선을 그었다.김대호의 방송 욕심은 계속됐다. 호주 톡파원과의 브리즈번 골드코스트 랜선여행에서 캥거루 포인트가 소개되자 김대호는 “호주에 가면 꼭 캥거루에게 맞아보고 싶다”고 말했다. 이에 전현무는 “콘텐츠 괴물"이라며 "조회수 때문에? 죽는다. 펀치가 아니라 발차기에 맞으면 파열된다”고 경고했다. 그런데도 김대호는 궁금함을 멈추지 못하자 전현무는 "유작이 될 것"이라며 말렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr