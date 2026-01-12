[종합] 전현무, 결국 속내 밝혔다…대상 받고 고개 숙였는데, "물불 가릴 때 아냐" ('혼자는못해')

'혼자는못해' 전현무./사진제공=JTBC

지난해 연말 'KBS 연예대상' 대상을 받고 'MBC 방송연예대상'에서 '나혼산'을 대표해 고개를 숙였던 전현무가 시청률 공약으로 '삭발'까지 선언했다. 그는 "물불 가릴 때가 아니다"라는 속내를 밝히며 '혼자서는 못 해'에 대한 남다른 애정을 드러냈다.12일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 JTBC 새 예능 '혼자는 못 해' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 홍상훈 CP, 권예솔 PD, 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 참석했다.'혼자는 못 해'는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 게스트 맞춤 팀플 버라이어티 예능이다.홍상훈 CP는 프로그램 기획 의도에 대해 "요즘 시대가 혼자하는 거에 익숙해진 시대다. 그런데도 혼자하는 게 두렵거나, 이것 만큼은 다른 사람과 같이하면 즐겁겠다 싶은 걸 해보고 싶었다. 숙제 같은 일들을 4남매와 함께 축제로 하는 프로그램"이라고 설명했다.권예솔 PD는 멤버 라인업에 대해 "네 분이 함께 모였을 때 시너지가 어떨까 궁금했다"며 "전현무 선배님은 대상 MC다 보니 프로그램 방향성을 잘 이끌어줄거라 생각했다. 추성훈 선배님은 날것의 리액션이나 반응이 솔직해서 돌발 상황도 많이 발생한다. 의외의 재미를 줄거라 생각했다. 이수지 선배님은 워낙 통통 튀고, 분위기를 좋게 만들어줬다. 이세희 배우님은 이번에 처음 봤는데, 왜 예능 원석이라고 불리는 지 알겠더라. 예상치 못한 말이나 면모를 가지고 계셔서 프로그램의 색을 더해주는 출연자였다"고 말했다.전현무는 "지붕 없는 야외에서 촬영 잘 안하는데, 내겐 엄청난 도전이었다. 잘 부탁드린다"고 인사했다. 지붕 없는 프로그램에 도전한 이유에 대해 그는 "물불 가릴 때가 아니다. 제안이 들어온 것 자체가 감사했다"고 말했다.이어 "콘셉트도 좋았다. 어떤 토크쇼보다 이야기를 끌어낼 수 있는 장점이 있더라. 대본이 없다. 조금은 있긴 한데 난 읽은 적이 없다. 게스트들이 원하는 걸 하다 보니 질문을 하지 않아도 알아서 진행이 되더라"고 덧붙였다.이수지, 추성훈에게 배우고 싶은 부분도 있었다고. 전현무는 "같이 프로그램을 한 건 처음이다. 난 올드 미디어에 오래 있었던 사람이고, 두 사람은 뉴 미디어에서 곽광받는 사람이지 않나. 자연스러운 모습들을 많이 배울 수 있었다. 추성훈의 욕심은 어디까지인가 알고 싶었다"고 말했다. 이에 추성훈은 "아직도 성장하고 싶냐. 무섭다"고 고개를 저었다.이수지는 '혼자는 못 해'에서는 부캐보다 본캐의 모습을 보여줄 것을 예고했다. 그는 "캐릭터 플레이를 할 때는 혼자 연기하다 보니 다른 사람들과 소통이 부족했다. 그거에 대한 갈증이 있었는데, 이 프로그램에서는 들어주고, 공감해주는 리액션이 많이 담겼을 것 같다"며 "최대한 부캐를 자제한다고 생각했는데, 먹으면 저도 모르게 부캐 습관이 나오더라. 그래도 대부분의 모습은 본캐의 모습이 담겼을 것 같다"고 말했다.추성훈은 '혼자서는 못 하는 것'으로 혼밥을 꼽았다. 그는 "식사 자리는 혼자 못한다. 먹는 거를 좋아해서 여러가지 먹으러 다니지만, 동생이나 친구가 있어야 간다. 혼자는 어색하다. 난 옛날 사람이라 친구와 먹는 게 익숙하다"고 설명했다.'나 혼자 산다'에서 싱글 라이프를 선보이고 있는 전현무는 "나는 젊은 사람이라 혼자 다 한다. 못하는 게 없다. 삼겹살도 혼자 먹을 수 있다"고 너스레를 떨었다.이어 그는 "꽤 많은 분들이 혼자 못하는 게 있더라. '나혼산'에서도 무조건 친구를 데리고 와서 찍는 분들이 있다. 그걸 이해하지 못했다. 근데 '혼자는 못 해'를 하다 보니 그런 사람이 꽤 있더라. 아직도 혼자 하는 걸 어색해하는 아이템이 있는 걸 보고, 이 프로그램이 경쟁력 있다고 생각했다"고 밝혔다.전현무는 추성훈과의 케미에 대해서도 말했다. 그는 "촬영 때마다 맞아 죽을까봐 걱정했다. 추성훈 형의 색다른 매력을 느낀 게 차가운 분인 줄 알았는데, 굉장히 따뜻한 분이더라. 내가 오해했다. 케미가 안 나올까봐 걱정했는데, 톰과 제리 같은 케미가 있다"고 말했다.추성훈은 전현무에 대해 "말이나 순발력이 너무 빠르다. 육상 100m 선수 같은 느낌이다. 상상도 못한 단어가 나온다"며 칭찬했다. 이어 "촬영 처음부터 끝까지 제작진이 '이렇게 해달라'고 한 게 없다. 저를 믿어주는 느낌이라 좋았다"고 덧붙였다.이세희는 "기획안을 받았을 때 재밌었다. 집순이라 경험 해보지 못한 것들이 많은데, 그런 것들을 멤버들과 같이 할 수 있다는 게 큰 매력으로 다가왔다. 다양한 경험을 할 수 있겠구나, 재밌게 할 수 있겠다는 생각에 너무 하고 싶었다"고 출연 이유를 밝혔다. 전현무는 이세희에 대해 "멤버 중 유일하게 대본을 읽고 왔다. 위키백과 같은 느낌"이라고 말했다.'전참시', '전현무계획' 등에서 전현무와 같이 호흡을 맞췄던 이세희는 '무라인'으로 봐도 되냐는 질문에 "부족한 것 같다"고 선을 그었다.이수지는 4남매 케미 점수로 10점 만점에 9점을 줬다. 그는 "진짜 남매 케미는 치고 박고 싸워야 하는데, 아쉬운 게 치고 박고가 없었다. 그게 아쉬워서 9점"이라고 설명했다.전현무는 "지금까지 8번 녹화를 했다. 처음 녹화했을 때는 걱정이 됐다. 촬영장에 오면 수지 씨는 밥 언제 먹냐고 하고, 성훈 씨는 계속 '모시모시' 사업 이야기 하고, 세희씨만 대본 읽고 이야기한다"고 폭로했다. 이어 그는 "한 회 녹화하고 너무 놀랐다. 너무 편하더라. 1명이라도 안 맞으면 불편한데, 그런 게 없었다. 아이템만 잘 잡으면 케미는 문제 없다고 생각했다"고 강조했다.게스트로 출연하면 같이 하고 싶은 것에 대해서도 이야기했다. 전현무는 '쇼핑 같이 하기'를 꼽으며 "패션에 관심이 있지만, 결과물이 시원치 않다. 추성훈 형처럼 다이아를 하고 다니는데도 졸부처럼 보이지 않는 게 쉽지 않다. 추성훈 형을 볼때마다 놀라운 게 진짜 비싼 거 아니면 안 한다. 그게 나빠 보이지 않고 좋다. 나는 비싼 거를 해도 가짜로 보인다. 그런 패션 센스를 배우고 싶다. 같이 쇼핑을 해서 서로서로 봐줬으면 좋겠다"고 소망했다.추성훈은 "가장 안 먹고 싶은 걸 같이 먹고 싶다. 세계에서 가장 냄새나는 생선 같은 거. 혼자서 절대 안 먹으니까, 같이 먹으면 토해도 괜찮을 것 같다"고 말했다. 이수지는 "나는 내향형이라 혼자서 할 수 있는게 거의 없다. 번지점프나 흉가 체험을 해서 무서움을 극복하고 싶다"고 밝혔다. 이세희는 "디테일한 집 청소"라고 해 웃음을 자아냈다. 홍상훈 CP는 "정규 프로그램이 되면 시도 해보겠다"고 말했다.전현무는 목표 시청률에 대해 "가구 3%, 2049 1.2%이면 여한이 없겠다. 목표 시청률을 넘으면 시청자가 원하는 걸 정규 1회 때 하겠다. 머리를 밀라고 하면 전부 다 밀겠다"고 밝혔다.'혼자는 못 해'는 오는 13일 오후 10시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr