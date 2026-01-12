사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 개그맨 지상렬이 신보람과 결혼 생각을 고백했다.12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.이날 지상렬은 공개 열애 중인 16세 연하 미모의 쇼호스트 신보람과의 근황을 전했다. 최양락은 "낚시냐, 방송용이냐고 물었더니 진짜라고 하더라"며 두 사람의 진중한 관계에 관심을 드러냈다.염경환은 "제가 오작교를 놨다"면서 "둘이 16살 차이인데, 신보람은 친동생 같은 쇼호스트다. 내 일일 매니저로 홈쇼핑에 와서 만나게 됐다"고 이야기했다."첫 만남에 운명 같았냐"고 묻자, 지상렬은 "제가 낯가림 심하다. 처음에는 염경환과 같이 일하는 쇼호스트로만 봤다. 이렇게 마음의 온도가 핑퐁 될 줄은 몰랐다"면서 "다음에 만나서 온도가 살짝 데워졌다"고 고백했다.지상렬은 신보람에 대해 "좋은 감정으로 만나는 사람이다. 마음의 방이 다르다"면서 "신보람이 86년생 호랑이띠인데, 호랑이를 잡는 건 개라고 하더라. 제가 개띠"라고 강조해 웃음을 선사했다."가족들과도 인사했냐"는 질문에 지상렬은 "어머님 삼계탕 가게에서 우연히 뵙게 됐다. 정식 인사는 아직"이라며 "부모님들의 마음의 온도는 잘 모르겠다"고 이야기했다.신동엽이 "곧 좋은 결실 맺으면 좋겠다. 가능성 있냐"고 묻자, 지상렬 "느낌 있습니다"라며 결혼에 긍정적 태도를 보였다. 그러나 "신봉선과도 썸이 있었더라"는 의문을 제기하자, 지상렬은 그릇을 엎으며 "어디서 똥을 뿌려! 너 인기 없는 사람한테 맞아볼래? 내 사랑이 웃겨?"라며 정색했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr