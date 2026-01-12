사진=텐아시아DB

배우 하윤경이 '언더커버 미쓰홍' 제작발표회에서 배우 박신혜에 대한 애정을 드러냈다. 앞서 하윤경은 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 최수연 역을 맡아 '봄날의 햇살'이라는 별명을 얻었다.12일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 박신혜, 하윤경, 조한결, 박선호 감독이 참석했다.'언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.극 중 하윤경은 한민증권 비서실의 최고참이자 기숙사 301호 왕언니 고복희를 연기한다. 하윤경은 "고복희라는 캐릭터가 스펙트럼이 넓고 매력 있는 친구다. 평소에도 이런 캐릭터를 표현해 보고 싶다는 욕심이 있었기 때문에 작품에 참여하게 됐다"고 말문을 열었다.함께 호흡을 맞춘 박신혜를 언급하기도 했다. 하윤경은 "우리 둘 사이에 러브라인이 있다고 할 수 있을 정도로 호흡이 너무 좋았다. 신혜 언니와 호흡을 맞추면 늘 촬영이 너무 빨리 끝났다. 그 정도로 재밌었다"라며 웃어 보였다.'언더커버 미쓰홍'은 오는 17일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr