한국계 매기 강 감독이 연출한 애니메이션 'K-POP: DEMON HUNTERS'(케이팝: 데몬 헌터스)가 할리우드의 권위 있는 시상식에서 비상하며 전 세계의 이목을 집중시켰다.11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼호텔에서 개최된 제83회 'GOLDEN GLOBE AWARDS'(골든글로브 어워즈)에서 이 영화 OST 'GOLDEN'(골든)은 쟁쟁한 경쟁작들을 물리치고 최우수 주제가상(Best Original Song - Motion Picture)을 수상하는 영예를 안았다. 이번 수상은 'AVATAR: FIRE AND ASH'(아바타: 불과 재)를 비롯해 'SINNERS'(씨너스: 죄인들), 'WICKED'(위키드: 포 굿), 'TRAIN DREAMS'(트레인 드림스) 등 쟁쟁한 후보들 사이에서 거둔 성과라는 점에서 그 의미가 더욱 남다르다.주제가상의 주인공으로 무대에 오른 가수 겸 작곡가 이재는 벅찬 감동을 이기지 못한 채 눈물을 흘리며 진솔한 수상 소감을 전했다. 이재는 과거 아이돌이라는 하나의 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉼 없이 정진했으나, 결국 데뷔에 실패했던 과거의 기억을 떠올렸다.이재는 "내가 어린 소녀였을 때, '아이돌'이라는 한 가지 꿈을 이루기 위해 10년 동안 쉬지 않고 노력했지만, 내 목소리가 충분하지 않다는 이유로 거절당하고 실망했다. 그래서 그 고통을 이겨내기 위해 노래와 음악에 의지했고, 지금 가수이자 작곡가로 여기 서 있다"며 "다른 소녀들과 소년들, 그리고 모든 사람들이 어려움을 극복하고 자신을 받아들이도록 돕는 노래의 일부가 됐다"고 밝혔다.이재는 또 "가족과 약혼자에게 감사하다는 말을 전하고 싶다"며 한국말로 "엄마, 사랑해요"라고 외쳐 눈길을 끌었다.이날 이재는 소감의 마지막을 가족과 약혼자에게 전하는 감사 인사를 장식하며, 한국어로 "엄마, 사랑해요"라고 외쳐 한국계 아티스트로서의 정체성과 애틋한 가족애를 드러냈다. 작품은 주제가상 외에도 애니메이션상과 박스오피스 흥행상(Cinematic and Box Office Achievement) 부문 후보에 나란히 이름을 올리고 있어 추가 수상에 대한 기대감을 높이고 있다. 현재 해당 부문의 최종 결과는 발표를 기다리고 있는 상태다.1944년 시작되어 올해로 83회를 맞이한 'GOLDEN GLOBE AWARDS'(골든글로브 어워즈)는 영화와 TV 부문을 아우르는 할리우드의 대표적인 시상식이다. 전 세계 300여 명의 엔터테인먼트 전문 저널리스트들로 구성된 심사위원단의 투표를 통해 총 28개 부문의 수상작이 결정되는 만큼, 이번 수상은 한국적인 소재를 담은 콘텐츠가 세계 시장에서 독보적인 예술성과 대중성을 동시에 인정받았음을 증명하는 사례로 기록될 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr