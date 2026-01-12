SNS

손종원 셰프와의 인증샷으로 큰 화제를 모은 재벌 4세 이주영이 근황 사진을 공개했다.최근 이주영은 자신의 계정을 통해 "설레는 생일주간의 시작은 항상 디올 뷰티의 장미와 선물과 함께… 💖"라는 글과 사진을 올렸다. 이주영은 명품 브랜드로부터 받은 선물을 자랑했다. 핑크색 장미꽃도 한아름 안고 사진을 찍으며 생일을 자축했다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr