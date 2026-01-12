사진='미운 우리 새끼' 캡처

'미운 우리 새끼'에 배우 정건주가 출연해 뛰어난 피지컬을 자랑하며 이목을 집중시켰다.지난 11일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 정건주는 다채로운 면모로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 스튜디오에 등장한 정건주의 어머니는 "아들이 '미운 우리 새끼'에 나간다기에 놀랐다. 대스타들만 나오는 프로그램인데 그 급이 될까 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.정건주는 수영으로 하루를 시작했다. 물살을 가르는 안정적인 자세와 지치지 않는 체력, 탄탄하게 다져진 피지컬은 "그림이 좋다", "드라마 보는 것 같다", "진짜 멋있다" 등 모두의 감탄을 자아냈다. 집으로 돌아온 정건주는 세안과 피부 관리를 마쳤고, 원두를 직접 갈아 커피를 내려 마시며 차분한 일상을 즐겼다.이어 그의 집에 깜짝 손님이 찾아왔다. 손님의 정체는 미남 배우 TOP 3로 변우석, 추영우, 정건주를 꼽은 미남 감별사 홍석천. 그는 끝없는 플러팅으로 정건주를 당황하게 만들어 웃음을 안겼다. 또 홍석천의 제안으로 즉석 고백 상황극에 나선 정건주는 "연애할까?"라는 직진 멘트로 과몰입을 유발하기도. '미운 우리 새끼'를 통해 또 다른 매력을 보여준 정건주가 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr