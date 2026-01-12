사진제공=SBS

배우 유승목이 아내와 사랑의 도피를 떠났던 일화를 고백한다.12일 오후 10시 10분 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽 2’)에서는 37년 차 베테랑 배우 유승목의 눈물 없인 들을 수 없는 러브스토리와 새롭게 합류한 전 프로 농구선수 전태풍 부부의 극과 극 일상이 공개된다.최근 진행된 ‘동상이몽 2’ 스튜디오 녹화에는 최근 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 배우 류승룡과 호흡을 맞추며 대세 배우에 등극한 유승목이 출연했다. 유승목은 수십 편의 작품에서 ‘씬스틸러’로 활약해 온 37년 차 베테랑 배우로 ”데뷔 이후 첫 공중파 예능으로 ‘동상이몽 2’를 택했다“고 밝혀 모두를 놀라게 했다.특히 ‘오드리 헵번 닮은 꼴’ 아내와의 첫 만남 러브스토리부터 ”장인어른이 심하게 반대해서 아내와 두 번 도망갔다“며 사랑의 도피를 떠날 수밖에 없었던 슬픈 사연을 공개해 스튜디오를 눈물바다로 만들었다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr