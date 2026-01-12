사진=한선화 SNS

그룹 시크릿 출신 배우 한선화가 드라마에서 만난 배우들과 끈끈한 우정을 드러냈다.한선화는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "언제 봐도 귀여운 연말결 모임🤍 우진오빠 초대 고마워요✨"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한선화가 드라마 '연애 말고 결혼'에 출연한 배우 연우진, 한그루, 정진우와 만난 모습. 이들은 연우진의 전시회를 보기 위해 오랜만에 뭉쳐 끈끈함을 드러냈다.한선화는 2009년 시크릿 멤버로 데뷔해 2013년 연기를 병행했다. '연애 말고 결혼'은 2014년 방영됐다. 이후 2년 뒤인 2016년 시크릿을 탈퇴했고 본격 연기자로 전향했다. 2024년 시크릿 출신 송지은의 결혼식에 불참하면서 불화설에 휩싸였다.한편 한선화는 최근 드라마 '놀아주는 여자'를 통해 색다른 캐릭터로 주목받았다. 그는 올해 넷플릭스 '스캔들', JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', 영화 '아메바 소녀들과 학교괴담: 교생실습'을 통해 대중들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr