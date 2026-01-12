뉴진스 다니엘, 어도어 퇴출 후 드디어 입 여나…SNS 라이브 방송 예고 [TEN이슈]

그룹 뉴진스 다니엘이 소속사 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받은 뒤 처음으로 팬들과 만난다.12일 다니엘의 법률대리인 법무법인 화우는 다니엘이 이날 오후 7시 개인 인스타그램 계정을 통해 라이브 방송을 진행한다고 전했다.법률대리인 측은 이번 라이브가 다니엘이 국내외 팬들에게 직접 안부를 전하는 자리라고 설명했다. 법률대리인 측은 이번 방송이 인스타그램과 개인 유튜브 채널을 통해 실시간으로 송출된다고 알렸다.다니엘은 최근 자신의 이름과 별명을 활용한 개인 인스타그램 계정을 개설했다. 다니엘은 해당 계정에 "for those who waited"(기다린 사람들을 위해)라는 글을 올렸다.법률대리인 측은 일각에서 독자 활동 가능성을 거론하는 시선과 관련해 "이번 라이브는 팬들과 순수한 소통을 위한 것이며 소송과는 관련 없음을 알려 드린다"라고 밝혔다.어도어는 지난해 12월 다니엘이 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 전속계약 해지를 통보했다고 밝혔다. 멤버 해린, 혜인, 하니는 어도어로 복귀했다. 민지는 복귀를 두고 어도어와 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.이후 어도어는 다니엘과 다니엘 가족 1인, 민희진 어도어 전 대표를 상대로 431억원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 다니엘도 법률대리인을 선임해 대응에 나선 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr