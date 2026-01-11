사진 = 박하나 인스타그램

배우 박하나가 깜찍한 미모를 뽐냈다.최근 박하나는 자신의 인스타그램에 "귀여워"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박하나는 밝은 실내에서 연한 톤의 후드 티셔츠를 입고 하트 모양 장식의 손거울을 얼굴 가까이 들고 있다. 잔머리가 살짝 내려온 묶음 머리와 맑은 피부 표현이 포인트로, 과하지 않은 메이크업과 담백한 스타일이 일상적인 분위기를 살린다. 거울 프레임의 리본과 곰 장식이 장난스러운 무드를 더하며 카메라를 향한 눈맞춤이 사진의 중심을 잡는다.이를 본 팬들은 "하나가 더 귀욤", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언제나 사랑스럽고 상큼한 비타민", "언니 귀엽", "박하나님 너무 깜찍하시고 귀여우세요 " 등의 댓글을 남겼다.한편 박하나는 1살 연상의 김태술 감독과 결혼했다. 박하나는 2003년 혼성그룹 퍼니로 데뷔해 드라마 '천상의 약속', '빛나라 은수', '인형의 집', '신사와 아가씨' 등에 출연해 큰 사랑을 받았다. 박하나 남편 김태술 감독은 2007년 서울 SK 나이츠로 입단해 정상급 가드로 활약하다 2021년 은퇴했다. 지난해 고양 소노의 새 감독으로 선임됐으나 최근 해임 소식이 알려졌다. 두 사람은 최근 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 생활을 공개하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr