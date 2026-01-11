사진=넷플릭스/텐아시아DB

사진=넷플릭스

'도라이버'가 '신년 특집-단체 해체쇼'를 펼치는 가운데 김숙의 근육질 몸매가 시선을 사로잡는다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다. 현재, 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서'에 이어 '시즌3 도라이 해체쇼'까지, 승승장구하고 있다.오늘(11일) 공개되는 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼' 10회는 멤버들의 퍼스널 컬러와 체형 진단이 펼쳐진다.이 가운데 퍼스널 컬러 컨설턴트 황시연 대표는 김숙의 체형을 "호리병 체형"이라고 밝힌다. 김숙은 "호리병이면 배가 불룩 나왔다는 거예요?"라며 의아함을 드러낸다. 황시연 대표는 "어깨는 라지 사이즈, 가슴은 M 사이즈"라고 하더니 점점 김숙의 얼굴이 붉으락푸르락 되어 가자 급하게 정정하며 "어깨는 국민 MC 급, 가슴은 누구보다 따뜻하고, 허리는 아량이 넓고, 힙은 힙하십니다"라고 밝혀 웃음을 자아낸다.자신의 체형에 맞는 옷 스타일을 체크하던 김숙이 실제로 근육질의 몸매임이 밝혀져 멤버들을 모두 놀라게 한다. 소매를 걷어 올려 롤업을 만든 사이로 김숙의 알통이 공개된 것. 김숙의 우람한 팔 근육에 눈이 동그랗게 된 뼈말라 주우재는 "와 근육봐"라며 "마동석 형님이세요?"라고 부러움을 감추지 못한다. 앞서 김숙의 신체 프로필은 160cm 58kg이라고 알려졌다.실제로 김숙은 단단한 어깨 근육과 팔 근육, 촘촘한 다리 근육까지 뜻밖의 김혜선을 능가하는 근육질 몸매였던 것. 자신도 몰랐던 숨어있는 근육까지 공개되는 이번 주 방송에서 '도라이버' 멤버 중 최고의 체형은 누구일지 '도라이버' 본 방송이 기대를 치솟게 한다.'도라이버'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr