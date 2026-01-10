오만석, "故 이순재…촬영 끝나고도 현장 안 떠났다" ('데이앤나잇')

이미지 크게보기

배우 오만석이 고(故) 이순재를 위한 추모곡 무대를 선사했다.10일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 연극 '더 드레서'의 주역인 송승환과 오만석이 출연했다.이날 방송에서 오만석은 이순재와 함께했던 촬영을 떠올리며 인상적인 장면을 전했다. 그는 "2006년 드라마 '포도밭 그 사나이' 에서 내가 주연을 맡았고, 선생님께서 할아버지 역할을 맡으셨다. 어느 날 선생님 분량은 다 끝났는데 촬영장에 계속 계셨다"고 떠올렸다.이어 오만석은 "선생님께 이유를 물어봤더니 '다 그런 거야'라고 하셨다. 끝까지 내 연기를 봐주시려고 남아계셨던 거다. 항상 열정적이셨다"며 연기 모니터링을 다 해주셨다고. 송승환도 "늘 새로운 역할을 창조하시고, 도전 정신도 대단하시다"며 존경심을 드러냈다.후배에 대한 애정이 깊은 분이라며 오만석은 "몇 년 전에 이순재 선생님이 직접 연출과 출연을 맡았던 연극 '갈매기' 때 선생님이 저한테 함께 무대에 서자고 연락을 주셨다. 그게 마지막이 될 줄은 몰랐다"고 말해 먹먹함을 안겼다.이어 오만석은 이순재를 위한 추모곡 여행스케치의 '별이 진다네'를 선사했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr