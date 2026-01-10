서장훈, 결국 필리핀으로 떠난다…살얼음판 분위기, "이제 진짜 시작" ('열혈농구단')

사진=텐아시아DB

동호회 최강팀 ‘제이크루’를 상대로 감격적인 첫 승을 거둔 SBS '열혈농구단' 라이징이글스가 숨 돌릴 틈 없이 다음 도전에 나선다.국내를 넘어 필리핀 원정길에 나서는 서장훈호는 “이제부터가 진짜 시작”이라며 첫승의 여운을 뒤로 한 채 전술 점검에 돌입했다. 서장훈 감독은 선수들을 모아 “농구는 단기간에 늘기 어려운 운동이다. 서로 믿고 움직일 수 있는 플레이가 없으면 해외에서는 절대 이길 수 없다”고 강조했다. 패턴 연습과 상황별 플레이를 수없이 반복하며 선수들의 역할을 세밀하게 조율했다.그러나 긴장감이 높아진 탓일까, 패스 타이밍이 어긋나고 호흡이 맞지 않는 장면이 이어졌다. 서장훈 감독의 표정은 점점 굳었고, 훈련장은 순식간에 살얼음판 분위기로 바뀌었다. 첫 승의 기쁨보다 해외 무대에 대한 부담감이 고스란히 드러난 순간이었다.이런 가운데 든든한 지원군이 합류해 눈길을 끌었다. 월드와이드 K-POP 스타 산다라 박이 스페셜 매니저로 나서 필리핀 현지 분위기와 문화, 농구 스타일에 대한 꿀팁을 전수했다. 산다라박은 필리핀을 사로잡은 한류 스타답게 상대 팀 분석과 함께 선수들의 긴장감을 풀어주는 역할까지 톡톡히 해냈다.선수들의 원정 준비 과정도 공개됐다. NCT 쟈니는 “해외 투어 갈 때보다 더 많이 챙긴다”며 옷장 최초 공개와 함께 ‘보부상급’ 짐 싸기에 나섰고, 인플루언서 정규민 역시 자신의 몸만 한 캐리어를 끌며 출국 준비에 돌입했다.라이징이글스가 맞붙을 상대는 필리핀 연예인 농구 최강팀 ‘쿠이스 쇼타임’. 인기와 실력을 모두 갖춘 강호를 상대로, 해외 원정에서도 라이징이글스의 기세가 통할지 관심이 집중된다.'열혈농구단' 필리핀전 준비 과정은 10일 오후 오후 5시 방송을 통해 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr